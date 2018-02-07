加拿大的难民申请获批率达 27年来最高

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加拿大广播公司新闻组 CBC News 的一个调查发现，加拿大批准的难民申请比例现在已经达到近 30 年来的最高峰。

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获批率大增

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加拿大广播公司的 Tara Carman 报道说，在2013年1月至2017年9月期间，加拿大移民和难民委员会（Immigration and Refugee Board of Canada， IRB）一共对接近 9 万份要求庇护的申请进行了审核并作出决定。

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在这 5 年当中，获得批准的比例大幅上升，在 2017 年前 9 个月，获批率达到 70%，高于2013年同期的 44%。

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如果与以前的年头比较，加拿大在1991年时曾经有过一次这么高的批准比例。

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规定变化

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在被问到为什么获批率大增时，IRB 的发言人梅丽莎·安德森（Melissa Anderson）的回答是，对每个申请都是根据申请人的实际情况进行审查的，并根据事实和证据作出决定。

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加拿大广播公司采访了一些移民难民领域的专家，专家们认为，这可能和 2012 年底 IRB 的规定变化有很大关系。

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温哥华市专门负责难民事务的律师道格拉斯·坎农（Douglas Cannon）说，从2012年底以来， IRB 对其受理的难民申请，必须在接到后的 60天内就进行听讯，在此之前，有的申请要等上18个月甚至更久才能获得听讯的机会。

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他说，移民难民委员会要求律师提供与申请有关的证据，但由于期限大幅缩短，要收集充足证据根本不可能，委员会只能根据在两个月内可以收集到的证据来作出决定。

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他接着说，例如，在规定变更前，律师有可能从哥伦比亚获得一份警方声明，证实申请人在申请中提到的某个袭击事件是否真有其事，但现在只有60天的期限，从另外一个国家拿到警方的证明是不大可能的。

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移民难民委员会加强培训

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不列颠哥伦比亚大学 UBC 阿拉德法学院 （Allard Law School）的院长凯特琳·多万吉（Catherine Dauvergne）表示，2013年联邦政府推出的一个对移民难民局成员的培训项目，也可能是推动批准率上升的原因之一。

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她说，这个全面培训的项目，目的是帮助委员会的成员们更好了解审核难民申请时需要考虑的所有因素，以及申请人可能面临的障碍。

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她还表示，另外一个因素，就是移民难民委员会招聘了一些新人，替换了那些可能已经出现 “同情疲劳症” 的老员工。

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申请庇护的原因

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加拿大广播公司获得的信息还显示，在避难申请中，申请者们最经常提出的一个理由是 “为了逃脱罪犯或帮派的迫害”，但这个理由是最不容易获批的。

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报道说，难民委员会审核的标准之一，是看申请人在多大程度上符合联合国难民公约的定义，这就是：在原籍国因种族、宗教、国籍、政治见解或加入某个社会团体，有充分理由害怕自己受到迫害的人。

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加拿大广播公司还发现，从 2013 年1月到 2017年 9月，提出难民申请人数最多的前三个国家是中国、巴基斯坦和匈牙利，但难民申请获得批准的人数，则以巴基斯坦为第一，其次是叙利亚和中国，中国人提出的难民申请，获批率不到一半。

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与此同时，2017年来自尼日利亚和土耳其的难民申请大幅上升。

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（RCI with Tara Carman/CBC）

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