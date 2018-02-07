((ALAN ROWLANDS/AFP/Getty Images)

加拿大潜艇在亚太海域协助监视朝鲜

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 7 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在经过一个多月的航行后，加拿大潜艇“希库蒂米”号不久前抵达某处亚太海域。这是半个世纪以来加拿大潜艇离家最远的一次，也是加拿大皇家海军第一次向亚太地区派遣维多利亚级潜艇。

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“希库蒂米”号的具体任务没有被披露，但总的来说是加强对朝鲜以及联合国制裁实行情况的监视，包括追踪可疑舰船并侦查其活动，进行与盟国海军在这方面协同行动的训练。

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（JIM WATSON/AFP/Getty Images)

过去几个月来朝鲜的导弹试射引起国际社会的担忧和关注，美国把军事打击列入应对选项，联合国通过决议加强了对朝鲜的制裁。加拿大潜艇正是在这样一个敏感时期开始在亚太海域执行任务。

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潜艇的优势在于隐蔽

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联合国去年9月份通过的制裁朝鲜决议禁止在海上向朝鲜船只转移物资，12月份的决议进一步规定大幅度减少向朝鲜出口石油产品，并要求各国加强检查和监督。今年1月20日日本海上自卫队的飞机巡逻时发现，一艘朝鲜油轮趁着夜色在东海公海上横靠上一艘悬挂多米尼加国旗的油轮，疑似交接货物。

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在此事发生之前，美国曾指责中国和俄罗斯违反联合国决议，暗中向朝鲜提供石油，方法也是和朝鲜油轮在海上接头。

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大洋浩渺，监督不易。卫星两次经过之间有着长时间的间隔，在洋面巡逻的军舰还未靠近就已经惊动了对方。在这种情况下，潜艇的优势就显出来了。它可以在水下悄悄靠近，查清可疑船只的名字，航向，船速和活动。在最近的一次训练中，“希库蒂米”号跟踪一艘法国军舰两个多小时，在离它不到一公里时才发出警告并浮出水面。

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潜艇的日常生活

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“希库蒂米”号潜艇长70米。58名官兵工作和生活的空间相当于一栋三室一厅的房子。他们要在这里度过半年多。只有艇长有一个小得像储藏室一样的“单间”。其他人只有一个铺位，通常是利用放设备的边角空间。有十几名水兵的铺位是在鱼雷的缝隙里。睡在两吨炸药（一枚Mk 48型鱼雷的容量）旁边听起来有点不对劲，但实际上，天气热的时候。或者说海水热的时候，鱼雷旁边是比较凉快的地方。

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潜艇上上的“女汉子”、武器技师安娜.怀滕（CBC News）

艇上唯一的女兵、武器技师安娜.怀滕（Anna Whiten）说，加拿大海军不像美国海军那样分开男女兵。“女兵宿舍是不存在的。”但她并不在意。“在潜艇上男女没有什么区别，一样的生活条件，一样的级别和薪水。”她说，她喜欢被一视同仁的感觉，也喜欢在一个小集体里工作。

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水兵们轮流值班，但是在潜艇下沉或上升时，追踪目标或发生紧急情况时，他们必须全部在岗。

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相关链接：CBC记者拍下的潜艇内部照片

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1998年，加拿大从英国海军手里买下四艘常规动力攻击潜艇。“希库蒂米”号是其中最出名的一艘。原因是它在前往加拿大的途中就发生故障，引起火灾，一名水兵丧生。经过大修后，它在2015年9月正式成为加拿大海军的一员。

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加拿大海军希望“希库蒂米”号圆满完成这次任务，籍此让北约盟国放心：加拿大潜艇还是靠得住的。

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（RCI with  CBC, David Common）

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