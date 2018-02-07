(MIGUEL RIOPA/AFP/Getty Images)

加拿大两省开打贸易战：阿尔伯塔省为输油管罢买BC省葡萄酒

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 7 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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阿尔伯塔省长诺特利（Rachel Notley）星期二宣布，鉴于BC省政府在跨山输油管（Trans Mountain）扩建项目上的立场，阿尔伯塔省将立刻停止“进口”BC省葡萄酒。此前她已经宣布中止关于购买BC省电力的谈判。

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据诺特利自己提供的数字，阿尔伯塔省每年从BC省购买价值7千万加元的葡萄酒。阿省市场上的加拿大产葡萄酒有95%是来自BC省的。

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阿尔伯塔省长诺特利宣布停止购买BC省葡萄酒。（CP/Jeff McIntosh）

至现在已经交款到货的BC省葡萄酒，诺特利呼吁本省消费者在酒吧和餐馆进行抵制，不点来自BC省的酒，而是换成本省产的啤酒。据信目前该省还有16万箱BC省葡萄酒。按去年的日销量计算，可以保证30天到35天的供应。

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BC省长霍根（John Horgan）发表声明说，BC省政府有权利就稀释沥青泄漏的影响进行咨询。如果阿尔伯塔省有不同意见，可以通过法律途径来表达。而现在这项咨询还没有开始，阿尔伯塔省就已经在采取措施打击BC省商家了。

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他呼吁阿尔塔省停止这种威胁做法。并表示将不公平的贸易行为作出回应。

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（RCI with CBC）

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