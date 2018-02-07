加拿大政府下令重新审核向菲律宾出售直升机的合同

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加拿大政府下令重新审核贝尔直升机公司（Bell Helicopter）向菲律宾政府出售16架直升机的合同。此前一名菲律宾军方将领透露，这些直升机在灾区搜救之外还会被用于平定内乱的军事行动。

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加拿大国际贸易部长尚帕涅（François-Philippe Champagne）星期三（2月7日）在议会质询时段开始前宣布了这个决定。他表示，2012年贝尔公司和菲律宾政府签合同时，“事实表明”这些直升机是用于搜救的。但是在菲律宾军方发言人做出上述表示后，政府要求加拿大商业局（CCC）重新审核这项合同。

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新民主党议员要求政府禁止所有可用于军事目的的物资设备出口到菲律宾。他们说，尤其讽刺的是，菲律宾总统杜特尔特曾经炫耀自己曾亲手把一个未经审判的嫌疑人从正在高空飞行的直升机上扔下去，并宣称今后也还会这样做。

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这笔合同的数额没有被公开，但是有报道说，菲律宾政府计划拨出相当于3亿加元的资金用于购买新直升机等装备。

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（RCI with CP，Radio-Canada）

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