太阳马戏团创始人Guy Laliberté 向 “7个手指基金会” 捐款100万加元

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太阳马戏团 Cirque du Soleil 的联合创始人Guy Laliberté 对一个旨在于鼓励马戏表演艺术的基金会 – Fondation Les 7 doigts de la main（7个手指基金会）捐款100万加元。

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加拿大广播公司报道说，“7个手指” 是一个由蒙特利尔的 7位马戏艺术家发起的团体，基金会的宗旨是支持这个团体在全球范围内进行的演出。

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报道说，该基金会于本周二发起了一场筹款活动，目标是在今后 5 年筹集 500 万加元，结果，活动开始几个小时后，基金会就已经筹集到了 150 万加元。

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Guy Laliberté 在一份声明中强调，这个基金会是显示蒙特利尔艺术创造力的一个好例子，鼓励本地的艺术创意、本地的艺术发展是非常重要的。

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（RCI with Radio Canada）

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