特鲁多“人类”用词不能含“男人”受嘲讽

加拿大联邦自由党政府总理特鲁多几天前在加拿大西部埃德蒙顿与民众对话会上打断一位年轻女士的问题,建议她在表述“人类”一词时用 “peoplekind” 而不是 “mankind” ;这件事情被媒体报道后特鲁多招来国际保守派评论家、脱口秀主持人和不少网民的取笑和嘲弄。

据加拿大广播公司记者报道,感受到潮水般负面压力的特鲁多星期三在参加自由党议会党团会议前对记者表示,他几天前开了个有关“人类”用词的愚蠢玩笑、引起热议,虽然他的玩笑在当时的环境和语境情况下听众反应挺不错,但把这个玩笑单拿出来讲效果就不好了。

特鲁多接着自嘲的说,他不是讲段子、开玩笑的高手;这次事件再次提醒他自己的这个局限性,今后不能以为自己觉得好笑的玩笑别人也会感到好笑。

美国总统特朗普最喜欢的电视节目Fox and Friends 是拿特鲁多“人类”用词开涮的美国一家主要媒体;这个节目还特别请了以坚决反对政治正确、反对“左棍”当道而知名的加拿大多伦多大学教授Jordan Peterson,这位教授自然毫不客气的把特鲁多取笑、抨击了一顿。

不过,号称每天都看Fox and Friends节目、而且经常看完节目就发推特点评的美国总统特朗普还算手下留情,看完这档Fox and Friends节目的特朗普没有发推让特鲁多难堪。

脱口秀达人Piers Morgan 说特鲁多搞政治正确简直是走火入魔,竟然要终结人类 “mankind” 。

澳大利亚媒体专栏作家Rita Panahi 把特鲁多称作是国际领导人中的金.卡戴珊,因为他跟她一样都是外表光鲜、内里空虚、浅薄浮夸。

网上拿特鲁多开涮的火爆帖文包括蝙蝠侠要把名字从Batman 改成 “Batperson”;加拿大的“马尼托巴省”要把名字改成“人托巴”,也就是从Manitoba 变成 “Peopletoba”;把小心深坑 “manhole ”改成小心人坑 “watch out for the Peoplehole”。

加拿大联邦议会反对党议员也不甘落后的拿特鲁多“人类”用词开涮。 联邦保守党副党魁Lisa Raitt女士在联邦议会要求特鲁多行事要像个“男子汉“,但她没有使用正常情况下应该用的“man up”,而是用了“person up”,意思就成了要特鲁多行事“像个人样”。

虽然有人说出名就好,但特鲁多这样的出名法似乎难免会让他郁闷。

RCI with CBC

