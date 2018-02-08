蒙市黑人遗属指控警方残暴

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半年前蒙特利尔警方射杀58岁黑人男子Pierre Coriolan的事件在继续发酵，Pierre Coriolan的家人把蒙特利尔警方告上法庭，指控警方残暴对待黑人。

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据加拿大广播公司报道，去年6月份蒙特利尔警方在接到市中心一公寓楼住户打911电话说Pierre Coriolan在其居住单元内大声叫喊并砸东西的举报后出警，抵达现场的警察使用橡皮子弹和电击枪尝试制服持刀或持螺丝刀的Pierre Coriolan，在随后的争斗中连开几枪，并用警棍猛击受伤倒地的Pierre Coriolan。

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一位邻居当时用手机拍摄了大约4分钟的现场视频，这一视频中的暴力景象让许多观看的人感到难受。

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CBC有关报道和视频

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Pierre Coriolan在被送到医院后不久死亡。

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加拿大第二大城市蒙特利尔的黑人社团维权人士和Pierre Coriolan的侄女Joanne Coriolan星期三在记者招待会上证实，以Pierre Coriolan两个姐妹的名义提出的控告蒙特利尔警方对黑人施暴致人死命法律诉讼要求的赔偿金额是16万3426加元。

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前皇家骑警警官、现在是维权人士的Will Prosper质疑当事的警察为什么如此着急的使用暴力手段对付Pierre Coriolan，因为当时身处自己公寓单元的Pierre Coriolan并没有对他人构成威胁。

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RCI with Steve Rukavina / CBC News

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