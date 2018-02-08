政府管制的大麻打得过黑市大麻吗？

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加拿大统计局的数字显示，大麻合法化后官方市场的大麻价格与黑市大麻价格相比可能会缺乏竞争力。

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据加拿大广播公司报道，加拿大统计局对全国各地1万5千名了解本地黑市大麻行情的人所作的网上调查显示，加拿大人在大麻合法化之前在黑市购买大麻的平均价格是每克6.79加元，也就是不到7加元。

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最贵的地区是西北特区，那里的大麻价格是每克11.89加元，最便宜的是魁北克省，每克大麻只要5.89加元。

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消息人士说，目前加拿大联邦政府和省、区政府准备推出的大麻零售价格应该在每克10加元左右。

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这每克大麻10加元的价格似乎比黑市大麻价格高出了不少。

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不过加拿大统计局的专家认为，解读上述网上调查得到的大麻平均价格数据应该谨慎，因为民众上报的本地大麻黑市价格有不少是每天要吸食大麻的人批量购买大麻的折扣价，这与偶尔为之的娱乐性大麻购买者支付的价格是不一样的。

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RCI with Kathleen Harris / CBC News

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