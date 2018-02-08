加拿大政府宣布对能源项目的环境评估新政策

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加拿大联邦政府星期四（2月8日）将公布对大型能源项目进行环境评估的新政策，改变目前的评估方式。

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在推出新的政策前，自由党政府在全国范围内开展了咨询。

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无论是输油管道项目还是矿井项目，以后都将经过新系统的环境评估。加拿大环境部长凯瑟琳·麦肯纳 （ Catherine McKenna）同时表示，新的评估系统中并没有太让人意外的因素。

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加拿大广播公司报道说，预计联邦的政府将把对大型项目的环境评估改成由 1个机构来集中负责，到目前为止，此类评估需要经过3个机构。

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另外，预计联邦政府今后将允许更多的平民到环境听证会上作证，并充分征求原住民对所拟议项目的意见。

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加拿大前任保守党政府因为没有这样做而遭到严厉批评。

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与此同时，凯瑟琳·麦肯纳还将宣布保护海洋、河流和湖泊的新规定，加拿大广播公司报道说，在过去6年中，加拿大对海洋、河流、湖泊没有采取多少保护措施。

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（RCI with CBC）

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