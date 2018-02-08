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加拿大统计局：今年加拿大的就业增长将放缓

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 8 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大的就业市场可以说是 “欣欣向荣”，就业连续增长已经超过一年多，但是，许多经济学家预计，在星期五（2月9日）加拿大统计局公布今年 1 月的就业报告时，人们会发现就业增长的速度开始放缓。

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去年最后两个月新增就业14.5

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Leslie Kramer/CBC

加拿大的国家银行 National Bank 指出，去年第四季度，加拿大增加的就业机会超过 173,700个，这是自2002年以来第二大的季度增幅。

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国家银行说，更重要的是，目前就业市场已经是连续第 17个月出现增长，这也是自2000年以来持续时间最长的一次。

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加拿大的丰业银行 Scotiabank 也发布了相关预测，该银行表示，去年的最后两个月 – 11月和12月，加拿大经济创造了大约14.5万个新的就业职位。

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现在，丰业银行预计就业机会的增加将放缓，今年1月份的失业率会达到 5.7%，新增大约1万工作职位。

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大多数银行预测放缓

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不仅是丰业银行，加拿大的许多银行都认为今年的就业增长不会再保持去年的速度。

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加拿大帝国商业银行CIBC的经济学家尼克·爱克霍斯（Nick Exarhos）也在一个分析中写道，他认为1月份的情况会是新增加约 13,000个职位，不过，这个数字也足以把全国的失业率继续保持在历史低位：5.8%。

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他同时写道，1月份的就业增长幅度会比较小，而且整个2018年都将是这样，随着我们越来越接近就业“饱和”，就业的增长自然会放缓。

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蒙特利尔银行 BMO Capital Markets 的经济学家本杰明·雷兹（Benjamin Reitzes）表示，由于潜在的经济增长率约为 2%，1月份就业增长可能会减缓至 “更正常” 的水平，估计在 新增就业 2 万个左右。

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David Rossiter/Canadian Press

最低工资上涨的影响

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不过，也有更悲观的银行。

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道明银行 TD 的经济学家预测一月的就业人数会减少大约 12,000人，这与安大略省最近提升最低工资标准有关。

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道明的经济学家在最近的一则分析中写道，安大略省的最低工资上涨在 1月1日实施，在中期内将导致总计 9 万人失业。因此，我们预测安大略省在1月份会表现不佳，带来就业职位的净减少。

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对于提升最低工资后产生的影响，蒙特利尔银行则持比较积极的态度，BMO 的经济学家雷兹表示，安大略省上调最低工资标准，加上劳动力市场的改善，预计安省工资的增长将创下5年来最大的增幅。

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乐观看法

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并非所有的市场观察人士都预计 1 月份就业市场将出现缓和现象。

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国家银行的经济学家在一个报告中说，我们认为“好日子” 还没过去，今年的第一个月会增加就业机会 5 万个，将使失业率下降至 5.6%。

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国家银行的经济学家们还表示，之所以如此乐观，是因为加拿大最新一期 “加拿大银行商业前景调查”  （Bank of Canada Business Outlook Survey ）显示出，加拿大企业有强烈的招聘意向，另外，加拿大独立商业联合会  （Canadian Federation of Independent Business ）最近发布的一份报告也报告说，公司企业普遍出现利润增加、劳动力短缺的情况。

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（RCI with CBC）

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