（Philippe Lopez/AFP/Getty Images)

加拿大版《蜗居》：在温哥华租房住的年轻人

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 8 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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几年前，一部名叫《蜗居》的电视连续剧在国内大热，连太平洋这一边的许多华人也曾追看或耳闻。这部剧讲述了一对姐妹因住房问题而卷入的种种爱恨纠葛。现在，随着温哥华房价上涨，越来越多的当地年轻人也开始有他们自己的蜗居故事了。

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Michelle Ghsoub (CBC)

CBC驻温哥华记者Michelle Ghoussoub采访了他们当中的几位。

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分手不分居的前情侣

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鲁塞尔（Todd Russell）和女朋友三个月前分手了，但是两人至今住在一起，只不过是在不同的房间里。他们在决定分手后也曾找过房子，但是很快就意识到，分道扬镳在温哥华是很贵的。尤其是对于搬出去的那一个，很难在短时间内找到一个既负担得起又不是太差的地方。

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两人权衡利弊，最后决定还是暂时同住，像普通室友那样各有各的卧室，但共用厨房和卫生间。对于曾经的情侣来说，这样做是有一定难度的。鲁塞尔说，没办法，租房这么难，他们只能“尽量保持情绪稳定”。

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31岁的鲁塞尔是一个焊工，照理说收入不会太低。但是他说，其实他和前女友三年前决定搬到一起住的时候，租房子的费用也是因素之一。两人分担租金的话，比一个人租房住便宜，而且条件还要好一些。

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2.1 x 2.4米的鞋盒房间

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一个七英尺宽、八英尺长的房间是个什么概念？24岁的布雷特（Jordan Brett）说，这意味着你只能在房间里放下一张床和一个柜子。“在屋里锻炼是不用想啦。”他的四季衣服放在一个壁橱里，壁橱在门外的过道上。

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布雷特在金融行业工作，听上去也是收入不差的白领工种。他和另外四个室友合租这栋房子，每个月3850加元的租金，五个人按房间大小分摊不同的数额。

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房间虽小，但至少是个真正的房间。布雷特说，他在租房广告上见过比这更糟的，例如拉个帘子隔出的客厅一角。他有一个朋友，住的房间是所有室友进出大门的必经之地。

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37岁的寄宿生

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玛德（Angela Mader）是BC省工学院的学生。她今年已经37岁了，却像一个小留学生一样在别人家里寄宿。她不太愿意告诉同学自己是个寄宿生，因为觉得以她的年纪，这种生活方式有点尴尬。但是一个月650加元包吃住，这种条件她出去租房是找不到的。

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玛德也听说过不少蜗居故事。比如说，她的一个朋友住在洗衣间里，每次室友们要洗衣服，她就得离开自己的“卧室”。

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玛德当然知道不可能永远寄宿。她说，在温哥华找房子的压力之大，简直可以和找工作相比。你必须比别人早看到广告，并且所有材料在手，立刻可以奔去“面试”。

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CMHC：温哥华等BC省城市的房租最高，空置率最低

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根据加拿大房贷与房产公司（CMHC）去年年底公布的一份报告，温哥华、维多利亚、科罗纳和阿波茨福德-米申（Abbotsford-Mission）是加拿大全国供租赁房屋空置率最低的地方，四个地区均在1%以下。

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温哥华地区的房租之贵与多伦多不相上下。两室一厅的住房，温哥华是全国之冠，平均月租为1552加元。多伦多为1404加元。但共管公寓的平均月租在多伦多地区更高，为2301加元。在温哥华是1874加元。

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对于玛德等人来说，为节省开支选择“蜗居”还算是一个可以接受的选择。但对那些有孩子的年轻夫妇或是单亲妈妈来说，就不仅仅是牺牲一点个人空间和舒适那么简单了。

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（RCI with  CBC, Michelle Ghoussoub）

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