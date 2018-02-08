多伦多连环凶杀案：警方已找到6人遗骸，鉴别出1人身份

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多伦多警方目前已经在嫌疑人麦克阿瑟（Bruce McArthur）工作过的一个地点找到至少6人的遗骸，其中包括去年六月份失踪的安德鲁.金斯曼（Andrew Kinsman）。麦克阿瑟目前被指控五项一级谋杀罪名。这意味着警方现在发现的受害者人数已经比指控他时多出一人。

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警方发言人星期四（2月8日）表示，预计今后几天或几周还将发现新的受害者残骸，指控麦克阿瑟的罪名也会随之增加。

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天气寒冷，警方用一顶蓝色帐篷遮住需要挖掘的区域，并用j加热器融化结冰的土层。（CBC）

目前所有被发现的残骸都是在同一处住宅的花坛中找到的。这栋房子位于Mallory Crescent，房主雇麦克阿瑟打理花园，并让他在这里存放工具设备。挖掘院子的工作今天刚刚开始，预计需要一个多星期才能完成。警方已经用仪器和警犬发现院子里有一个地方的土层被翻动过。

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除金斯曼外，其他五人的遗骸还没有被鉴别身份。现在已有十几个花坛被交给法医检查。它们来自麦克阿瑟工作过的不同地方。

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警方同时也在检查与本案有关的电脑、手机和APP。并有可能在另一个地点进行挖掘。警方发言人表示，目前的工作主要集中在已有的证据，但是今后会进一步调查麦克阿瑟的过去，以及他和其他多伦多失踪者的关系。

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今年66岁的麦克阿瑟过去住在安省Oshawa，大约在2000年前后搬到多伦多。

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（RCI with CBC）

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