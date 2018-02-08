被关押的“圣战者杰克”想回加拿大：“请把我弄出去。”

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被英国媒体成为“圣战者杰克”的杰克.莱茨（Jack Letts）请求加拿大政府把他救出库尔德人的监狱，并让他回到加拿大。22岁的莱茨拥有加拿大和英国国籍，2014年从英国前往叙利亚，去年5月份被库尔德武装抓获，并被指控参加伊斯兰国武装。他现在被关押在叙利亚北部的一所监狱里。

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根据CBC获得的录音和谈话记录，莱茨请求加拿大领事官员帮助他回到加拿大。他表示，即使回到加拿大以后要坐牢他也不在乎，但求尽快离开库尔德人的监狱。

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莱茨出生在英国剑桥一个非穆斯林家庭。他的父母仍然生活在那里。他几年前皈依伊斯兰教并学习阿拉伯语。他和他的父母都否认他去叙利亚是为了加入圣战组织。

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库尔德人方面表示，一旦对莱茨的调查结束，加拿大政府或者英国政府就可以把他接走。但是到目前为止，加英两国都没有向他们要人。

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他在被捕前也曾请求父母帮助他回英国。他的父母给他寄了钱，因此被指控资助恐怖组织。他们上诉到英国最高法院。此案还在审理中。

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莱茨的律师表示，从法律上讲，加拿大政府没有理由拒绝莱茨的要求。

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（RCI with CBC, Murray Brewster）

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