加拿大冬奥选手会唱新版国歌吗？

据加拿大广播公司报道,平昌冬季奥林匹克运动会星期五开幕,加拿大奥运选手中有不少是抱着夺金牌的信心前往韩国的。

加拿大修改国歌歌词的法案刚刚生效,那些夺得金牌的加拿大选手登上授奖台拿金牌、听到演奏国歌时会不会唱新版加拿大国歌歌词却是个问题。

加拿大奥林匹克委员会表示,会把加拿大国歌新版歌词通知到每一个加拿大奥运选手;不过加拿大奥委会承认,奥运选手们在获得金牌的狂喜状态下是否能记住加拿大国歌的新歌词就是另外一回事了。

加拿大滑道男子双人雪橇车奥运选手Jesse Lumsden就公开表示,加拿大国歌已经刻在他脑海里36年,这新改的歌词他还真是记不住。

今年1月31日生效的修改加拿大国歌歌词C-210法案,把国歌中显示男性的歌词“in all thy sons command”改成性别中性的“in all of us command”。

RCI with CBC

