周末网络广播（2018年2月9-11日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 9 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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本周报道精选

股市暴跌让加拿大人担心房价也跌（方华）

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The Associated Press

星期一，北美股票市场出现了让人胆战心惊的暴跌局面，美国道琼斯股市综合指数暴跌了1175点、下跌幅度超过4%，而且这是在上个星期五道琼斯指数已经暴跌666点之后的新的跳水暴跌。股市的暴跌让不少加拿大的房奴们感到担心、甚至是害怕。

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加拿大的难民申请获批率达 27年来最高（赵黎）

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（CBC）

加拿大广播公司新闻组 CBC News 的一个调查发现，加拿大批准的难民申请比例现在已经达到近 30 年来的最高峰。在2013年1月至2017年9月期间，加拿大移民和难民委员会（Immigration and Refugee Board of Canada， IRB）一共对接近 9 万份要求庇护的申请进行了审核并作出决定。在这 5 年当中，获得批准的比例大幅上升，在 2017 年前 9 个月，获批率达到 70%，高于2013年同期的 44%。如果与以前的年头比较，加拿大在1991年时曾经有过一次这么高的批准比例。

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学习变革 – 游戏改变课堂（沈二）

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游戏是家长深恶痛绝的妨碍孩子学习的东西，但是近年来的发展表明，很可能课堂教学和学习最大的一个变革就是来自游戏。
但此游戏非彼游戏…

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联邦政府承认大麻合法化可能推迟（方华）

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(Radio-Canada)

虽然有众多的反对声音，但两年来特鲁多的自由党政府一直坚持宣称要在2018年的7月1日在加拿大全国实现大麻合法化。但现在这个立场似乎有了松动，7月1日大麻合法化似乎不再是板上钉钉的事情了。据加拿大广播公司报道，特鲁多自由党政府高级官员星期二告诉CBC记者说，大麻在加拿大的全面合法化可能会被推迟。

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加拿大统计局：今年加拿大的就业增长将放缓（赵黎）

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Chris Wattie/Reuters

加拿大的就业市场可以说是 “欣欣向荣”，就业连续增长已经超过一年多，但是，许多经济学家预计，在星期五（2月9日）加拿大统计局公布今年 1 月的就业报告时，人们会发现就业增长的速度开始放缓。

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加拿大的国家银行指出，去年第四季度，加拿大增加的就业机会超过 173,700个，这是自2002年以来第二大的季度增幅。更重要的是，目前就业市场已经是连续第 17个月出现增长，这也是自2000年以来持续时间最长的一次。

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一周图片报道

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