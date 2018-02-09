股市再遭血洗、投资者远离加拿大

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从上个星期五开始，美国、加拿大和世界主要国家的股票市场陷入暴跌、暴涨、再暴跌的局面，星期四美国道琼斯股票市场再次暴跌1千点、也就是4%的跌幅，一个星期以来道琼斯股市综合指数的总跌幅已经超过10%。

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进入调整阶段

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按照金融市场的常规，股市跌幅超过10%就意味着进入了调整阶段。

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据加拿大广播公司记者报道，除了美国道琼斯股票市场之外，世界主要国家和地区的股票市场也是哀鸿遍野、跌声一片，加拿大的多伦多股票综合指数也不例外；让世界股票市场陷入如此草木皆兵惊慌局面的主要原因是对通货膨胀要卷土重来的担心。

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专家们指出股票市场下跌的点数虽然大的惊人，但从跌幅来看离历史上最吓人的跌幅差得还远。

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美加分道扬镳

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加拿大金融市场专家们认为，过去几天世界股票市场的动荡告诉人们两件事，一是股市虽然暴跌，但从过去一年的情况来看世界主要股票市场仍然是上升的；二是与美国道琼斯股票综合指数或者是S&P 500股票综合指数相比，加拿大多伦多股市的表现太差劲了。

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其实直到美国总统特朗普2017年1月份上台执政前，加拿大多伦多股票市场综合指数与美国道琼斯和S&P 500股票综合指数基本上是同样的曲线图形，同步、同幅度的升降；但从特朗普上台开始，美国道琼斯和S&P 500就与加拿大多伦多股票市场综合指数分道扬镳。

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在上个星期五和这个星期一北美股票市场连续两天暴跌后，道琼斯股指和S&P 500股指仍然比一年前分别上升了19% 和12.5%；相比之下，加拿大多伦多股票市场综合指数却比一年前下跌了3.1%。

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特朗普效应

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虽然特朗普被不少人认为是爱吹牛，但其上台后的投资、减税、放松管制的经济政策让美国经济走势良好、让股市投资者信心满满。美国股市过去一年的牛气冲天确实有不少是来自特朗普效应。

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加拿大不但没有这样的特朗普效应，而且加拿大多伦多股票市场综合指数的构成以资源公司为主，而资源开发行业过去一年处于低迷徘徊状态。

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与美国道琼斯股指和S&P 500股指构成中科技股占较大比例相比，加拿大多伦多股指构成中的科技股数量少的可怜。在科技股过去一年的表现非常靓丽的情况下，加拿大多伦多股指的表现显然被抛在了后面。

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加拿大缺新经济

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Cambridge Global Payments的专家Karl Schamotta 指出，加拿大经济中数字化新经济的比重明显过低；加拿大经济一年花在研发方面的资金还比不上房地产经纪收入加上房产过户的费用。

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在西方工业七国中，加拿大在研发资金投入方面排在倒数第二位，仅比意大利稍好一些。

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Karl Schamotta 说，加元对美元汇率的升值、输油管道建设遇到重重阻力，这些让加拿大主要的出口产品阿尔伯塔省的油砂矿石油难以卖出好价钱，从而进一步拖累了加拿大资源公司在股票市场的表现。

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Karl Schamotta 的结论是，国际投资者现在不看好加拿大经济，认为债台高筑的加拿大消费者已经无法像过去那样继续推动加拿大经济的发展；再加上加拿大经济偏重资源行业、高科技新经济行业弱小的问题更让加拿大经济缺乏持续的发展动力。

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RCI with Peter Armstrong / CBC News

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