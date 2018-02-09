菲律宾总统说不想买加拿大直升机了

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菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特 （Rodrigo Duterte）说，要取消从加拿大购买16架直升机的协议，这笔交易的价值达2.33亿加元。

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杜特尔特在周五（2月9日）早上的媒体吹风会上说， “我要让军队取消这笔交易…..我们尊重加拿大的立场，我们将寻找另外一个供应商”。

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他还说，不要再从加拿大或美国购买任何武器，因为（他们）总是会有附加条件。

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交易在加拿大引争议

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这个星期二（2月6日），菲律宾与加拿大签署协议，同意购买加拿大的 16架战斗直升机 Bell 412EPI， 消息出来后，引起了加拿大人权团体的质疑，自由党政府辩护说，这些直升机将被用于搜救和救灾任务。

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但是，菲律宾军方的一名高级军官表示，这些飞机也将被用于“国内的安全行动”，在这之后，加拿大国际贸易部长弗朗索瓦 – 菲利普·沙彭（ Francois-Philippe Champagne ）宣布对这笔交易进行审核。

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（RCI with CBC）

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