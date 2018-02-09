蒙特利尔 60% 的市民对新市长不满意

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蒙特利尔女市长瓦莱莉·普兰特 （Valérie Plante）上任刚刚 3个月，但大多数市民已经对她的表现不满意，媒体报道说，通常政客上台后会享受一段选民授予的 “蜜月”期，但瓦莱莉·普兰特似乎根本就没 “蜜月”。

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这个星期，Ipsos 调查公司为法语报纸 La Presse 进行了普兰特上台后的第一次民意调查，调查显示，近 60% 的市民对普兰特和她的政府的表现不满意，只有 34% 的人表示满意。

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在市选竞选中，瓦莱莉·普兰特承诺涨税幅度不会超过通货膨胀率，但她一上台就变卦，今年 1 月宣布大幅度提升房主缴纳的地税。

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根据本周的调查，有 77%的受访者不满房地产税大幅提升，63%的受访者对市政使用费增加不满，这包括施工许可证、使用体育设施等的门票费用等等。

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今年冬天的除雪也是问题多多，61%的人表示对除雪服务的速度和质量不满意。

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要是今天选举前市长就赢了

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另外，有 40%的蒙特利尔人表示，如果是今天举行市选的话，他们会把票投给前市长丹尼斯·科戴尔 (Denis Coderre)，只有 37% 的人会投票支持瓦莱莉·普兰特。

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这项调查是在2月2日至6日期间进行的。

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（RCI with CBC）

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