周末能不去医院就别去：调查显示周末和夜间的患者死亡率高于平时

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加美医学界的统计调查显示，周末和夜间在医院死亡的患者比周一到周五的白天要多。但是医生们对造成这种现象的原因没有统一的定论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国宾西法尼亚州的研究人员在分析了2000-2014年期间15万多名心脏骤停患者的治疗结果后发现，在夜间和周末发病的患者的存活率比在周一到周五白天发病的患者低3.3%。这份研究报告发表在最近一期美国心脏病学会期刊上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大健康信息研究所在2014年也进行过类似的研究。研究人员查阅了9百万加拿大医院所收治患者的病历。他们发现，在周末动手术的患者死亡率比平时高7%，在周末看急诊、但不需要动手术的患者的死亡率比平时高3%。周末心脏病发作的患者死亡率比平时高8%。对儿童患者、精神科患者和产妇来说，周末和平时无明显区别。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是另一项研究显示，因紧急情况在周末动手术的未成年患者，其死亡率、并发症风险和输血需要也比平时高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于为何周末和夜间就诊死亡率高的原因，各项研究并无定论。有一种解释是等不到星期一就需要上医院的患者病情更重。也有人认为这是因为周末医院人手比平时少，患者等待时间更长造成的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC医疗专栏作者Brian Goldman同时也是一位急诊室医生。以他的夜班经验，医院的运作在夜里和周末确实比平时慢。他认为，既然人会在任何时候生病，应该做出改进的是我们的医疗体系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Brian Goldman）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada