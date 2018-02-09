看到和自己同族裔的英雄：加拿大男子请黑人孩子看《黑豹》

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漫威影业的最新一部英雄系列电影《黑豹》下星期就要在加拿大各地上映了。安大略省温莎市的马克.泰勒（Mark Tailor）为了请当地的黑人小朋友看电影，从上个月就在忙着和漫威所属的迪斯尼联系。现在他已获准提前买下一百张当地Devonshire购物中心电影院的首场票，只等2月16日《黑豹》上映了。

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泰勒自己是看漫威超级英雄漫画长大的。尽管过去的超级英雄系列中也出现过黑人，但这是第一次男主角和大部分人物都由黑人扮演。泰勒希望孩子们能够从瓦坎达国王这个肤色和自己一样的英雄人物身上受到鼓舞，看到榜样。

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安省汉密尔顿市的查济.伊贝（Chukky Ibe）也在做同样的事，为此在网上发起了众筹，到目前为止已经筹得将近4000加元。伊贝刚从麦克马斯特大学毕业不久。他多年在移民社区做义工，接触到许多家境不富裕的黑人孩子。他希望把他们全都带去看这部电影，认识一个可以代表他们族裔、让他们有认同感的英雄。

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（RCI with CBC，Adam Carter）

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