加拿大今年1月少了 近 9 万个就业机会

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坏消息来了，加拿大统计局本周五（2月9日）报道说，今年 1 月，加拿大经济减少了 88,000 个就业职位，主要是兼职工作领域 “损失惨重”。

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这一就业人数的下降，是 9 年来最大的单月下降， 从而把全国失业率推升到 5.9%。

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新的数据与去年最后两个月 – 11月和12月的情况形成鲜明对比，去年 11 和 12 月加拿大全国增加了 14.5 万个工作职位。

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比经济学家想得还差

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上个月的就业疲软，比经济学家们普遍预期的要差，之前经济学家们的大多数预测是今年就业增长速度放缓，但1月份还会新增1万到2万个职位，最差的估计是 1月会减少 9千个工作。

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加拿大帝国商业银行CIBC的首席经济学家艾弗里·申菲尔德 （Avery Shenfeld ）对新报告发表评论说，1月份就业人数减少了88,000人，扭转了去年年底的大幅增长趋势，但细节看起来也让人有些不可思议，失去的都是兼职工作的职位。

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阿省、安省

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加拿大能源省份阿尔伯塔省的就业情况在好转。

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Manulife 资产管理公司 （Manulife Asset Management）的高级经济学家弗朗斯·唐纳德（Frances Donald）在推文中写道，新增加的全职工作，超过一半在阿尔伯塔省。

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与此同时，加拿大统计局称，安大略省和魁北克省的就业人数减少最多。

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安大略省从今年1月份起提升了最低工资标准，就业人数出现下降，主要在兼职工作领域。

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但由于找工作的人数少了，所以看起来安省的失业率几乎没有变化，还是5.5%。

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加拿大丰业银行 Scotiabank的经济学家德雷克·霍特（Derek Holt）在一个评论中表示，安大略省的失业数据，无疑将再度引发最低工资上涨是否会对就业造成影响的争论，但目前要证明这一因果关系似乎为时过早。

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就业减少最明显行业

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按行业划分，全国就业下降明显的领域包括：

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教育服务领域。

金融、保险、房地产、租赁。

专业行业、科学和技术服务行业。

建筑、医疗保健和社会援助。

减轻央行再度升息的压力

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蒙特利尔银行BMO的首席经济学家道格·波特（Doug Porter）表示，1月份的数据把加拿大的就业市场 “带回了地球”。

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他表示，这加强了一种看法，这就是加拿大银行在2018年剩下的时间里需要 “高度谨慎”。

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他说，在本周金融市场剧烈动荡和疲软的就业数据出来之​​前，我们已经认为（加拿大银行）将等到下半年才会再次升息，现在的情况更助长了这种观点。

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他说，至少，我们认为加拿大银行不会在 3 月份再次升息。

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1 月份的就业报告发布后，加元立即下滑，一度滑到 1 加元兑换 79.32 美分。

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经济学家们一致同意，新的就业数据会减轻加拿大央行继续提升基准利率的压力。

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（RCI with CBC）

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