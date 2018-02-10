游戏和电子设备进入课堂难以逆转。

学习变革 – 游戏改变课堂

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 10 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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游戏\电子游戏是家长深恶痛绝的妨碍孩子学习的东西之一。电子游戏除了恶名的浪费时间之外，还被认为破坏人际社交，使孩子们成为一个个寡言少语、不善交际的宅男、宅女。

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然而，近年来的研究和应用实践却表明，游戏可以用来激发学生的学习热情和合作精神。游戏，也可以是教育变革的最大助手。

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游戏并不是洪水猛兽

为什么游戏那么吸引孩子？

首先我们要尝试了解电子游戏吸引孩子的原因。比较公认的游戏中有效激发人们参与的机制有：

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  • 即时反馈。电子游戏中每个小环节都是安排了即时显示的得分或奖励的。
  • 竞赛机制。电子游戏中永远是有对手。即使不是真人，也有虚拟对手。
  • 难度分级。每一种游戏都为水平高低不同的用户安排了不同的难度级别，来创造平缓的学习曲线。
  • 用户中心和设计元素。作为一种直接面对客户的娱乐产品，每一个游戏以用户为中心来制作，在“用户体验”设计的界面和风格上花费了大量时间。

移动一代已经离不开手机。

当然，除了上面对教育有启发作用的游戏机制外，目前电子游戏带来的问题也每每被人们诟病。

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其中最大的问题是缺乏人际互动和协作，造成孤僻和自我的人格。

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而真正的游戏不应该将人们隔离开，而应该将人们通过游戏连接起来。

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课堂里的多玩家现场交互式游戏

能够带来课堂革命的游戏不可能是我们日常看到的电子游戏，新的概念是“多玩家现场交互式游戏”，Local Multiplayer Gaming。现场人际互动多玩家游戏，这也是被称作游戏的未来。

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这个概念的中心是：游戏的目的是促进人际交流，而不是制造人际疏离。课堂和教育游戏更加如此，孩子的人际交流互动能力需要发展。课堂互动游戏试图解决这个电子游戏带来的人际互动难题。

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成功课堂游戏例子Kahoot!

一个成功的应用是来自挪威的 Kahoot! 课堂互动游戏。 Kahoot! 是一个问答类型的游戏，但其努力的方向是让孩子们在课堂上参与，抬头互相交流，而不是一味在手机上答题。

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游戏并不仅仅有趣

游戏或玩耍是人类作为动物天然的需求，它也是漫长的历史中人类（和其他动物）传承技能和激发好奇心的需要。它不仅仅是因为有趣、好玩，它的作用更多的是促进社交和创新。

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斯图尔特.布朗博士是游戏研究的先驱，他表示幽默，游戏，疯狂，调情和幻想不仅仅是有趣。童年时代的充分发挥使得人们成长成快乐聪明的成年人 – 保持“玩”的能力可以使我们在任何年龄更聪明。

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在TED演讲的台上他讲到：“斯坦福世界大学大学…开办了一个课程叫做“从玩耍到创新” 在这个课程里，你会看到对 人类玩耍状态的参与… 去通过设计的思维来使用这些原则， 去在整个世界推动创新。 所有的学生都会和真实世界的伙伴合作在宽广应用的设计项目上。”

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斯图尔特.布朗的研究表明，游戏不仅仅是快乐和充满活力 – 它深深涉及人类发展和智力。

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