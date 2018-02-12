白人枪杀土著青年无罪判决引争议

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加拿大自由党政府总理特鲁多和几位部长表示，萨斯喀彻温省法庭陪审团裁定开枪打死土著人青年Colten Boushie的白人Gerald Stanley无罪，这说明加拿大的司法系统需要改善。

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特鲁多表态

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正在美国访问的加拿大总理特鲁多对Colten Boushie的家人表示悼念说，他无法想象Colten Boushie的家人听到这样的司法裁决后心里的悲伤和不满，他只能从美国遥寄他的关爱之情；并说类似的事情已经发生过太多次了，加拿大各地的土著人已经有太多的气愤和郁闷，加拿大应该能做的好一些。

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自由党联邦政府司法部长Jody Wilson-Raybould 在推特上发文说，她能够体会Colten Boushie家人所感受到的痛苦，也能够理解他们的心声；加拿大本来应该能够做得更好些；作为司法部长，她每天的工作就是要为实现全体加拿大人的司法公正而努力。

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2位部长发声

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联邦政府土著人服务事物部长Jane Philpott在推特上表示，这个（无罪判决）消息对Colten Boushie对家人和朋友来说是灾难性的。我们大家要共同努力为加拿大土著人提供司法正义和公平的环境。

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但也有人质疑自由党政府高官的上述评论。

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干涉司法的质疑

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前联邦保守党政府司法部长Peter MacKay认为，作为资深政客，自由党政府从总理到部长的高级官员如此公开介入司法系统正在审理的案例是非常不适当的、是在破坏司法系统的运行；Colten Boushie 被杀案的陪审团虽然做出了裁决，但这个案子仍然可能会被上诉，所以从技术上来说这是个仍然在司法审理过程中的案子。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党的领袖谢尔采用了比较委婉的措辞表示了担心。谢尔在哈利法克斯市回答记者问题时表示，对受害者表示关切和支持是可以的，但政治人物应该铭记在心的原则是：司法审理的结果不能由政治人物来决定。

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有网民留言说，联邦自由党政府的意思是不是要加拿大法院按照政府定下的调门来判案？

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还有网民指出，加拿大联邦政府总理和联邦政府负责司法事物的部长根本就不应该对司法案例进行评论，特别是像土著人青年Colten Boushie被枪杀这样敏感的案件。

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2016年8月9日，22岁的Colten Boushie和另外4位土著人同伴开车进入Gerald Stanley的农场，并与Gerald Stanley、他的妻子和儿子发生争执，最后Gerald Stanley开枪射杀了Colten Boushie。

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面对杀人罪指控的Gerald Stanley 聘请了律师为自己做无罪辩护；其律师团队在法庭选择陪审团成员时拒绝接受土著人陪审团候选人。

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社会对立

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经过两个星期的法庭庭审后，评审团用了一天的时间做出裁决，宣布56岁的Gerald Stanley无罪。

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检察官方面表示需要时间对法庭的裁决进行研究，然后会决定是否提出上诉。

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加拿大司法领域的专家、萨斯喀彻温大学刑法专家Glen Luther指出，联邦政府对刑法审理案件如此重视是罕见的事情，不过联邦政府确实有利用具有代表性的案例对司法系统进行改革的权力。

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加拿大土著人部落联盟领袖Perry Bellegarder 认为，联邦政府高层表态要改革对土著人不公平的司法系统，希望这这样的诺言不是空话、也希望这样诺言的兑现不要让人们等待得太久。

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