因风化罪被柬埔寨逮捕的2位姑娘返加

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被柬埔寨当局关入监狱差不多两个星期的两位加拿大姑娘周末终于返回加拿大，这是她们的律师Frances Tibollo赶到柬埔寨与当地司法当局谈判的结果。

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与她们一道获释的还有另外5位西方人。

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柬埔寨警方1月25日突击搜查了一个警方称为淫荡派对的活动，一共逮捕了90人。加拿大律师Frances Tibollo说，这些被捕的人中到目前为止只有 10人获释。

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这两位获释的加拿大年轻女性是阿尔伯塔省19岁的Eden Kazoleas，和安大略省渥太华市26岁的Jessica Drolet。

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Eden Kazoleas说这次在柬埔寨旅行出现的问题让她非常害怕，因为不懂当地的语言，突然被警察围住并拘捕关押让人不知所措；她原来以为自己不过是在外国人聚集的别墅区参加室外游泳池派对活动，没有想到这会冒犯柬埔寨人的风俗文化。

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这两位姑娘的加拿大律师Frances Tibollo说，Eden和Jessica没有拍摄色情相片或视频、没有参加色情游戏或参加色情艳舞、也没有鼓动其他人去参加淫秽活动；她们参加的派对活动并没有人赤裸；媒体报道中引用的相片不但没有Eden和Jessica在内，而且那些相片是Facebook网页上三、四年前就被张贴过的。

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Eden和Jessica的家人要求媒体尊重她们的隐私，因为她们现在最需要的是翻过这生活中不幸的一页。

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RCI with Kaylen Small ／ CBC News

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