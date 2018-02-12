冬奥会第三天， 加拿大运动员赢得7枚奖牌，总数跃升至第四

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星期一，平昌冬奥会比赛进入第三天，加拿大运动员以2金4银1铜的成绩跃升到金牌总数第4名。前三名中，除挪威是赢得9枚奖牌，第二名的德国和第三名的荷兰也都是7枚奖牌，只是赢得的金牌数多于加拿大两枚和一枚。

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加拿大赢得的第一枚金牌非常漂亮，也可以说是实至名归，它由6位花样滑冰选手以出色的表演赢得

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这6位花样滑冰运动员分别是男单选手陈伟群、双人冰上舞蹈选手特丝·弗丘（Tessa Virtue）和斯考特·莫伊尔（ Scott Moir），梅根·杜哈梅尔（Meagan Duhamel）和艾瑞克·雷德福（ Eric Radford）。这5位著名花样滑冰选手并不是第一次共同站在领奖台上了。他们在索契冬奥会第一次花样滑冰团体项目上，即为加拿大赢得了银牌。从那时起，他们就开始梦想着，在下一届冬奥会上为加拿大夺金。这次又加上女单选手加布里埃丽·戴尔曼（Gabrielle Daleman）。

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上届冬奥会的的花样滑冰团体赛金牌由俄罗斯夺得，他们的实力很强。在此次冬奥会上，女子单人自由式滑冰第一名被俄罗斯选手阿丽娜·扎基托娃夺走。男单第二名和冰上双人舞蹈铜牌也是俄罗斯选手。

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但这次在加拿大选手陈伟群赢得了男子单人滑第一名，冰上舞蹈搭档特丝•弗丘和斯考特•莫伊尔赢得第一名后，即为加拿大夺冠奠定了基础。加拿大队最终以73分获得冠军，俄罗斯队以66分获得银牌，美国队以62分获得铜牌。

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27岁的陈伟群是第一个为加拿大赢得奥林匹克男子单人滑金牌的选手，10几年来获奖无数，虽然在索契冬奥会上未能夺金，但也获得银牌。这次他首先出场，以两个精彩的四连跳夺得179.75分，成为冠军。

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33岁的雷德福对此惊叹不已，说自己当时已经看呆了。他说在前一天晚餐时，曾和陈伟群简短交谈，告诉他无论取得怎样的成绩，我们都会继续爱你，支持你。陈伟群在赛后也提到队友的支持。他说：“这是来自队友的最好的鼓励， 使我站在冰上的那一刻感到队友们就在身边，要共同享受那一刻“。

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加布里埃丽·戴尔曼来自安大略省的纽马克特（Newkarket）。她在女子单人自由滑项目中以137.14分赢得铜牌，为加拿大队团体总分增加了8分。她说：“当时我真的很紧张，我不想让我的团队失望。我提醒自己没不仅是为团队，也是代表加拿大。因此全心全意地投入滑冰直到结束”。

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随后，双人冰上舞蹈明星特丝•弗丘和斯考特•莫伊尔上场。两人多年来一直保持着强劲的势头，连续三次在世界锦标赛上保持不败， 是2010年温哥华冬奥会上的金牌获得者，在索契冬奥会上的冰舞单项和团体赛中获得银牌。

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两名选手都是来自安大略省，弗丘来自伦敦市，莫伊尔来自埃德尔顿市（Ilderton）。在本届冬奥会上，他们被选为入场式旗手，一起举着加拿大国旗引领代表团入场。

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他们在冰上舞蹈是选择的“红磨坊”音乐，对乐曲的完美表现深深打动着观众。最后赢得118.10分。他们的金牌再为加拿大队增添10分。

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两人在比赛后说，看到陈伟群夺金，他们感觉胜利已经在掌控之中： “与所有加拿大人分享这种感觉真的令人激动。像我们这样一个滑冰大国，真的应该很棒”。

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到星期一上午为止，滑板滑雪赢得的奖牌数占加拿大总奖牌数约一半

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THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

就在加拿大花样滑冰夺得团体金牌之后一小时，加拿大滑板滑雪运动员洛丽·布卢安（Laurie Blouin）在女子障碍技巧项目上赢得银牌。

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布卢安来自魁北克的Stoneham，虽然几天前训练时发生碰撞，到比赛前她的眼圈仍然带着瘀青，而且比赛时风很大，她还是获得了76.33分的好成绩。仅仅落后于美国选手雅米·安德森（Jamie Anderson）。这个项目的第三名由芬兰选手夺得。

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加拿大选手朱斯坦·迪弗尔-拉普安特（Justine Dufour-Lapointe）赢得自由式滑雪女子雪上技巧银牌。她是魁北克省著名的雪上技巧三姐妹中的小妹妹。在上届索契冬奥会上获得雪上技巧金牌。这次的金牌由法国选手Perrine Lafont以78，65分摘冠， 哈萨克斯坦选手获得铜牌。

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迪弗尔-拉普安特三姐妹 （Dufour-Lapointe）来自魁北克省，在自由式滑雪项目上一直保持着世界最高水平， 她的二姐克罗艾（Chloe）在索契拿到了银牌。两姐妹同时登上领奖台在加拿大历史上是第一次，因此成为加拿大家喻户晓的明星。大姐马克西姆（Maxime）在该项比赛中获得第12名。

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在星期天的男子障碍技巧项目中。 来自魁北克的马克思·帕罗（Max Parrot）赢得银牌， 来自里贾纳的马克·迈克莫里斯（Mark McMorris）赢得铜牌。 他曾7次获得极限运动大赛金牌。这位23岁的运动员来自安大略省。

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