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冬奥会第三天， 加拿大运动员赢得7枚奖牌，总数跃升至第四

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 12 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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星期一，平昌冬奥会比赛进入第三天，加拿大运动员以2金4银1铜的成绩跃升到金牌总数第4名。前三名中，除挪威是赢得9枚奖牌，第二名的德国和第三名的荷兰也都是7枚奖牌，只是赢得的金牌数多于加拿大两枚和一枚。

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加拿大赢得的第一枚金牌非常漂亮，也可以说是实至名归，它由6位花样滑冰选手以出色的表演赢得

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这6位花样滑冰运动员分别是男单选手陈伟群、双人冰上舞蹈选手特丝·弗丘（Tessa Virtue）和斯考特·莫伊尔（ Scott Moir），梅根·杜哈梅尔（Meagan Duhamel）和艾瑞克·雷德福（ Eric Radford）。这5位著名花样滑冰选手并不是第一次共同站在领奖台上了。他们在索契冬奥会第一次花样滑冰团体项目上，即为加拿大赢得了银牌。从那时起，他们就开始梦想着，在下一届冬奥会上为加拿大夺金。这次又加上女单选手加布里埃丽·戴尔曼（Gabrielle Daleman）。

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上届冬奥会的的花样滑冰团体赛金牌由俄罗斯夺得，他们的实力很强。在此次冬奥会上，女子单人自由式滑冰第一名被俄罗斯选手阿丽娜·扎基托娃夺走。男单第二名和冰上双人舞蹈铜牌也是俄罗斯选手。

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但这次在加拿大选手陈伟群赢得了男子单人滑第一名，冰上舞蹈搭档特丝•弗丘和斯考特•莫伊尔赢得第一名后，即为加拿大夺冠奠定了基础。加拿大队最终以73分获得冠军，俄罗斯队以66分获得银牌，美国队以62分获得铜牌。

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27岁的陈伟群是第一个为加拿大赢得奥林匹克男子单人滑金牌的选手，10几年来获奖无数，虽然在索契冬奥会上未能夺金，但也获得银牌。这次他首先出场，以两个精彩的四连跳夺得179.75分，成为冠军。

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33岁的雷德福对此惊叹不已，说自己当时已经看呆了。他说在前一天晚餐时，曾和陈伟群简短交谈，告诉他无论取得怎样的成绩，我们都会继续爱你，支持你。陈伟群在赛后也提到队友的支持。他说：“这是来自队友的最好的鼓励， 使我站在冰上的那一刻感到队友们就在身边，要共同享受那一刻“。

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加布里埃丽·戴尔曼来自安大略省的纽马克特（Newkarket）。她在女子单人自由滑项目中以137.14分赢得铜牌，为加拿大队团体总分增加了8分。她说：“当时我真的很紧张，我不想让我的团队失望。我提醒自己没不仅是为团队，也是代表加拿大。因此全心全意地投入滑冰直到结束”。

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随后，双人冰上舞蹈明星特丝•弗丘和斯考特•莫伊尔上场。两人多年来一直保持着强劲的势头，连续三次在世界锦标赛上保持不败， 是2010年温哥华冬奥会上的金牌获得者，在索契冬奥会上的冰舞单项和团体赛中获得银牌。

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两名选手都是来自安大略省，弗丘来自伦敦市，莫伊尔来自埃德尔顿市（Ilderton）。在本届冬奥会上，他们被选为入场式旗手，一起举着加拿大国旗引领代表团入场。

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他们在冰上舞蹈是选择的“红磨坊”音乐，对乐曲的完美表现深深打动着观众。最后赢得118.10分。他们的金牌再为加拿大队增添10分。

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两人在比赛后说，看到陈伟群夺金，他们感觉胜利已经在掌控之中： “与所有加拿大人分享这种感觉真的令人激动。像我们这样一个滑冰大国，真的应该很棒”。

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到星期一上午为止，滑板滑雪赢得的奖牌数占加拿大总奖牌数约一半

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就在加拿大花样滑冰夺得团体金牌之后一小时，加拿大滑板滑雪运动员洛丽·布卢安（Laurie Blouin）在女子障碍技巧项目上赢得银牌。

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布卢安来自魁北克的Stoneham，虽然几天前训练时发生碰撞，到比赛前她的眼圈仍然带着瘀青，而且比赛时风很大，她还是获得了76.33分的好成绩。仅仅落后于美国选手雅米·安德森（Jamie Anderson）。这个项目的第三名由芬兰选手夺得。

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加拿大选手朱斯坦·迪弗尔-拉普安特（Justine Dufour-Lapointe）赢得自由式滑雪女子雪上技巧银牌。她是魁北克省著名的雪上技巧三姐妹中的小妹妹。在上届索契冬奥会上获得雪上技巧金牌。这次的金牌由法国选手Perrine Lafont以78，65分摘冠， 哈萨克斯坦选手获得铜牌。

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THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

迪弗尔-拉普安特三姐妹 （Dufour-Lapointe）来自魁北克省，在自由式滑雪项目上一直保持着世界最高水平， 她的二姐克罗艾（Chloe）在索契拿到了银牌。两姐妹同时登上领奖台在加拿大历史上是第一次，因此成为加拿大家喻户晓的明星。大姐马克西姆（Maxime）在该项比赛中获得第12名。

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Canada’s Max Parrot, silver, United States’ Red Gerard, gold, and Canada’s Mark McMorris, bronze, pose during their medals ceremony at the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang, South Korea, Sunday, Feb. 11, 2018. (AP Photo/Morry Gash)

在星期天的男子障碍技巧项目中。 来自魁北克的马克思·帕罗（Max Parrot）赢得银牌， 来自里贾纳的马克·迈克莫里斯（Mark McMorris）赢得铜牌。 他曾7次获得极限运动大赛金牌。这位23岁的运动员来自安大略省。

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