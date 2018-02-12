来自魁北克的迈克尔·金斯伯里赢得冬奥会空中技巧滑雪金牌

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参加平昌冬季奥运会的加拿大运动员迈克尔·金斯伯里（Mikael-kingsbury）星期一赢得空中技巧滑雪金牌。

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迈克尔·金斯伯里来自魁北克省双山市，今年25岁。他是加拿大最优秀的空中技巧滑雪运动员，曾在索契冬奥会上获得该项目银牌。今年1月份，他赢得了第12个世界冠军。他在运动生涯中一直保持着登上世界杯领奖台次数最多的纪录。

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他有丰富的参赛经验，参赛的策略是在预赛时不一定非得赢，只要能确保进入下一轮即可，由20名的第一轮，到12人的第二轮，然后进入最后六人的决赛。

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第一轮淘汰赛，他排在第四位。第二轮进入第二。然后，在最重要的最后一轮比赛中，他获得了最高分86.63分，超过第二名选手不到4分。

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他说：“我肩上的压力很大，因为我此生的梦想就是夺得奥运会金牌。现在我为自己的战略感到自豪。是巨大的压力使我能够在最后一轮中打出最好的成绩”。

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迈克尔的父母也都到平昌观看他的比赛。就在他最后一轮比赛时，迈克尔的父亲罗伯特闭上了眼睛，双手紧握在一起。他的妈妈朱莉倒是想使劲看清楚。

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看见他们的儿子顺利抵达了终点，他们也非常兴奋，甚至跳过围栏，冲到儿子的身边，长时间地拥抱在一起。

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朱莉后来说，开始我们都没有说话，就那样抱在一起，像在做梦，看着雪，也不觉得冷。那个晚上真是神奇，就像一个童话故事。朱莉眼中含着泪水说道：“我很高兴他能够实现自己的梦想”。

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罗伯特自豪地寻找可以表达心情的词汇：“我知道这就是他期待已久的时刻。他职业生涯中唯一缺少的东西，现在也拥有了”。

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在男子空中技巧滑雪比赛中，澳大利亚队的马特·格雷厄姆以82.57取得银牌，而日本选手哈拉以82.19分赢得铜牌。

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