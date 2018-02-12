加拿大安大略省将通过 Shopify 的平台网售大麻

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加拿大安大略省政府已签署协议，在加拿大实行大麻合法化后，将使用 Shopify Inc.的电子商务平台进行大麻的网上销售。

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Shopify Inc. 是加拿大的一个电子商务公司，总部设在渥太华市。

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在安大略省，大麻的销售将由安省酒类管理局 LCBO 的子公司 – 安大略省大麻零售公司（OCRC）负责。

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LCBO 的总裁兼首席执行官 George Soleas 表示：“我们的首要任务是要设立一个安全、明智地销售休闲类大麻的框架”。

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除了网上销售外，大麻合法化后，安大略省将首先设立 40家门店，然后到 2020 年增加哦 150家

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安省还将通过 Shopify 的平台，来进行大麻的库存管理、会计和人力资源方面的运营。

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（RCI with CBC）

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