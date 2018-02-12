Marc-André Cossette/CBC

加拿大老兵露宿首都，要求联邦政府改善待遇

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 12 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在加拿大首都渥太华的市中心，两名加拿大老兵在退伍军人纪念楼前露营，抗议联邦政府对退伍军人的待遇。

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加拿大广播公司报道说，桑德森（Trevor Sanderson）和格鲁特（Dick Groot）从温尼伯市开车，于上周五抵达了渥太华。

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他们在惠灵顿 （Wellington）和里昂 （ Lyon）街的拐角处架起了帐篷，冒着大学和严寒住在里面，他们准备一直露宿到本周四，星期四加拿大的退伍军人计划在议会山前举行大规模示威抗议活动，要求政府改善对退伍军人提供的服务。

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桑德森说，他希望总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）能够听到他们的不满，并予以回应。

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Trevor Sanderson (Marc-André Cossette/CBC)

他说，我们的要求并不多，我们只是要求回到正常人的生活。

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系统运作不佳

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桑德森表示，他带着创伤后应激障碍症 PTSD 已经生活了25年，25年前，他在卡尔加里市训练时就患上了这一疾病。

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他说，每天一醒过来，就感到身体的疼痛，感到焦虑，不能享受与家人和朋友在一起的正常生活。

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格鲁特也表示，他也有创伤后应激障碍，他说，我们期盼能有正常人的生活。

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他说，退伍军人的福利系统根本行不通，退伍军人们感到自己为国家当兵执行任务，现在则被国家抛弃了。

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特鲁多的话引因愤怒

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桑德森和格罗特都表示，本月早些时候，在埃德蒙顿的一次市政厅会议上，加拿大总理特鲁多的一番话激怒了他们。

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Jason Franson/Canadian Press

2月1日，在埃德蒙顿市的一个市政厅会议上，在阿富汗被炸掉一条腿的一位老兵向加拿大总理特鲁多发出质问，为什么联邦政府要用纳税人的钱，在法庭上与一个有受伤残疾的退伍军人团体的诉求进行对峙。

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特鲁多回答说，这是因为他们要求的比我们现在能给的要多。特鲁多的话在会场上引起嘘声。

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索得尔斯（ Colin Saunders）是一位曾经参加波黑战争的老兵，他说，总理的话激怒了加拿大的现任军人和退伍军人。

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在这之后，加拿大的退伍军人们决定星期四在议会山举行集会，希望刺激政府重新考虑其最近对退伍军人福利政策作出的改变。

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福利系统改变

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去年12月，自由党政府对受伤的退伍军人的补偿正常系统进行了修改，并对退伍军人的福利系统额外注入了36亿加元。

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退伍军人事务部长欧雷根（Seamus O’Regan）表示，以后不是每个人都会得到相同的赔偿。

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他还表示，政府将致力于提供更好的康复服务，让有能力的退伍军人重返工作岗位。

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但是，一些退伍军人说，新系统并没有平等对待所有的士兵。

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索得尔斯说，现实是 – 退伍军人并没有看到这笔钱。

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他说，如果政府不能照顾我们这些退伍军人，那还有谁能照顾我们呢？

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(RCI with Marc-André Cossette/CBC)

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