魁北克省护士往瑞士跑：工作条件更优越

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过去 40 年来，加拿大魁北克省有数百名护士离开魁省，到瑞士工作。

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加拿大广播公司报道说，这是因为瑞士的医疗保健系统和医院的工作条件更为优越，而且工作的管理方式与魁北克省的截然不同。

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Valérie Audet-Rochon 是从魁北克迁居瑞士的护士之一 ，目前在瑞士的洛桑已经居住了两年半。

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她告诉加拿大广播公司，从魁北克到瑞士，工作还是护士，但变化非常多，包括工资更高、压力更小、加班时间少等等。

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另外，瑞士的医院在排班时并不把资历放在优先考虑位置，大家都是轮班工作。资历浅的护士往往比较年轻，家里有年幼 的孩子，这样大家轮班更为合理，晚上和周末的班并不只是由年轻的护士上，这就便于年轻的护士照顾孩子。

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Valérie Audet-Rochon 说，护士对自己的工作条件满意，受益的是病人，护士开心，病人则会获得更好的护理服务。

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她最后说，魁北克省的医疗系统应该审核雇员的工作条件，政府往往低估了雇员对工作条件的满意度对工作结果产生的影响。

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（RCI with CBC）

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