540多名科学家联名给政府写信呼吁提高环保标准

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来自加拿大各地的540多位科学家和医生签署了一封公开信，要求联邦政府“抓住难得的机会遏制污染，挽救生命，保护环境，促进经济发展，提高加拿大人的生活质量”。

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信中说，加拿大是世界主要工业国家中唯一没有法律规定空气质量标准的。虽然加拿大的环境保护法中制定了空气质量标准，包括臭氧和二氧化硫等物质的指标，但执行这些标准却是自愿的，而且也没有涉及到一些最令人担忧的污染物，如镉和苯。

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多伦多大学地球科学教授米里亚姆·戴蒙德是签署人之一。 她提到的另一个问题是各省的标准也很不平衡，这就造成在某省生活的人受到的保护比另一个省的人要少， 这是不应该的。她还举例说， 他的儿子喜欢体操运动， 但在健身房中空气中的化学物质浓度和健身房中的灰尘，比普通家庭高出20倍。

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戴蒙德说，他们在星期一发出总理贾斯汀·特鲁多的信，要求他认真考虑修改加拿大环境保护法，让公司企业在产品投放市场之前要有安全检测标准。

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科学家们还要求政府集中精力落实一些最重要的建议，包括禁止那些“非常令人担心”的物质，除非公司能够证明它们可以在特定环境下安全使用。他们还希望进行评估时要考虑到重复暴露的累积影响，以及所谓的协同效应，或者同时暴露于两种或多种物质可能产生的影响。

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他们还希望建立全国性的，必须执行的空气质量标准。

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