黑人乐师出色演绎格兰.古德音乐

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据加拿大广播公司报道，加拿大多伦多黑人小提琴手Andrew Forde已经与许多音乐节达人合作过，比如 Justin Bieber、Sting、Mary J. Blig、Pitbull 等，但他中意的另一位加拿大音乐界达人是已经过世的钢琴家格兰.古德Glenn Gould。

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格兰.古德采用叠加说话声音的方法制作的广播节目“北方情思 Ideas of North“成功的用声音、音响和音乐描绘出加拿大广袤北方大地的风采；这个广播节目1967年在加拿大广播公司英语广播电台首次播出。

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Andrew Forde重新编排了半个世纪前格兰.古德的广播节目“北方情思”，说他改编格兰.古德的作品一是为了向这位加拿大杰出的音乐大师致敬，二是为了用更加丰富的声音色彩反映半个世纪以来人们对加拿大广袤北方风情更多元化的了解，比如土著人、年轻人、黑人的声音等。

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参加Andrew Forde 改编格兰.古德“北方情思”作品的有土著人女性音乐达人IsKwé、鼓手和钢琴师William Leathers、和加拿大嘻哈音乐达人Shad。

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多伦多小提琴手Andrew Ford 2月9日与他的演出组合在多伦多的Koerner Hall 现场演出改编后的格兰.古德作品“北方情思”，并在3月3日在哈利法克斯演出，随后在晚些时候前往美国洛杉矶演出这部作品。

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Andrew Ford 说他知道格兰.古德不喜欢面对人数众多的听众现场演出、而是喜欢专注于制作优质的录音作品；但表示相信格兰.古德如果活到现在，也会同意他面对观众演出“北方情思”这部作品。

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RCI with Zulekha Nathoo, CBC News

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