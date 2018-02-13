广播在21世纪仍然大有作为

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在平昌冬季奥林匹克运动会正在热火朝天的举行之际，2月13日迎来了“2018年世界无线电日”。

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世界广播日

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联合国教科文组织指出，尽管今年全球会有数十亿人观看或聆听冬奥会、世界杯足球赛和大大小小的体育赛事，但全社会一半的人口可能与此无关。

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联合国希望2018年的“世界无线电日” 能够帮助人们加深理解体育与性别之间不可分割的关系，通过改善体育广播中的性别平等以便为所有人带来更大的言论自由。

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体育重男轻女

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体育广播行业过去多年来一直是男性主宰的行业。据2015年由联合国教科文组织支持的“全球媒体监测项目”对体育报道中性别不平等问题进行的研究，不但只有12％的体育故事由女性报道，而且体育被认为是50多个话题中最不容易由女性来介绍的话题；女性只占媒体所报道的运动员的7％，且只有4％的体育故事把焦点集中在女性身上。

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女人颜值重要

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即使女运动员被当作重点来报道，报道面也集中在“定型”的妇女体育上，如体操和排球；在女性单人比赛项目中，女性得到媒体重视的程度似乎与其相貌吸引人的程度成正比。

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在这方面，加拿大的女子网球选手Eugenie Bouchard似乎是明显的例子；以至于不少人质疑如果Eugenie Bouchard不是因为容貌漂亮、体型诱人，在她比赛成绩长时间不稳或下降的情况下，她不会一直受到媒体和广告商的青睐。

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广播的作用

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联合国教科文组织指出，体育广播在塑造男人和男孩的规范方面也有令人难以置信的力量——不仅是关于他们如何看待女性，而且也关于他们如何看待自己。如果说对女性的体育报道往往侧重于家庭和性感，对男性的报道就更可能局限在冲突、战斗和主宰这样的框架内。顽强、好斗的运动员形象占主导地位。美国的一项研究发现，有一半以上的低龄儿童说他们经常在媒体的体育报道中体验到暴力；专家们担心这会影响儿童未来解决挑衅和冲突的方式。

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对于体育媒体来说，女性评论员严重缺乏、女性赛事报道稀少、狭隘的性别印象得到宣扬——这些不仅挑战媒体的多元化和客观性，也限制所有人的自我表达和自主生活。

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无线电广播有助于打击赛场内外依然难以灭绝的种族主义成见或仇外思想行为。无线电广播可以播报广泛的传统体育项目，而不仅仅是赛场上的精英运动团队。它提供了体验多样性的机会，而多样性体现着对话和宽容的力量。

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联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱呼吁说，“在今年的世界无线电日让我们动员起来，使无线电成为一个日益独立和多元的媒介；让我们携手并肩，共同弘扬体育广播对发展与和平的贡献。”

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RCI with UNESCO

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