加拿大主办今年G7峰会预算超2亿

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加拿大今年6月8日到9日将在魁北克东部风景秀丽的Charlevoix 地区小镇Manoir Richelieu举行7国首脑峰会，最新的数字显示，加拿大作为东道主举办这次峰会要花费的预算是2亿2千4百60万加元。

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据加拿大广播公司报道，这笔预算中有1亿2千5百万加元、也就是超过一半的预算经费要花在安全保卫方面；除了动用联邦警察力量之外，还要调动军队参加安全保卫工作。

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除了东道主特鲁多之外，包括美国总统特朗普在内的德国、英国、法国、日本和意大利在内的国家领导人要齐聚魁北克省小镇Manoir Richelieu，加拿大政府当然不敢对安全保卫事务掉以轻心。

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虽然主办7国峰会是让东道主长脸的事情，但主办的费用却是不断上升。专家们统计的数字显示，1988年加拿大在哈利法克斯主办7国峰会时花了2930万加元，2010年在多伦多主办G7峰会时花了3亿零5百万加元。

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专家们指出，选择小城镇举办G7峰会的好处之一是能节省不少安全保卫方面的开支。

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RCI with Elizabeth Thompson / CBC News

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