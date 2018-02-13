加拿大筹划与荷兰之间试行电子快速通关计划

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加拿大政府正在开始一项新的边境快速通关计划试点，该计划是通过允许人们在移动设备上创建有个人信息的电子档案，用于过境时的扫描。

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这项计划名为“知悉旅行者电子身份信息”，是加拿大政府和荷兰政府的合作项目，上个月在达沃斯世界经济论坛上宣布。目前已开始，计划是先在两国间试用，然后争取在2020年前广泛推广使用。

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根据世界经济论坛的文件预计，到2030年全球国际旅客人数将从2016年的12亿增加到18亿。这将大大增加航空、旅游和海关部门的工作量和安全工作要求。

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加拿大与美国之间已经使用的Nexus电子通关系统被证实是可信的，也是高效的，但“旅行者电子身份信息”需要使用者提供更详细的个人资料，包括申请者的受教育程度，银行对账单和预防接种记录等，以便进行预筛选。

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温莎大学跨境研究所负责人比尔·安德森（Bill Anderson）是一名边境专家。他解释说，边境安全官员其实更愿意能够提前知悉旅行者的信息。他说：“边境管理的主流模式就是风险评估，如果我们预知有些人是风险很低的，那我们的精力就可以集中到没有被认定为低风险的那些人身上”。

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新的试点计划还将利用视网膜和面部识别等生物识别技术来识别旅行者。

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科技公司Accenture承担了此项目的研发，其中的关键是如何保护用户信息，同时用户也能够根据具体情况控制他们的数据。

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“国际机场理事会”表态支持这项新技术的开发。该机构代表全世界近2000个机场，负责安全的主管尼娜·布鲁克斯（Nina Brooks）希望为所有旅客提供类似的体验。她说：“从长远来看，我们要寻找为更广泛的受众使用的系统，为所有旅客提供服务，而不只是一组特定的值得信赖的旅行者。”

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安德森还提到：“也有批评人士认为，高级筛选计划会创建一个双轨制的边检系统，那些未签约的人可能会排更长的队，获得更差的服务”。

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