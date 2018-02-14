原住民青年死亡案的裁决将加拿大的陪审团制度放在了显微镜下

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星期二，加拿大总理特鲁多和几位部长在渥太华会见来自萨斯克彻温的原住民布谢一家，原因是这家22岁的儿子被一位农场主开枪打死，而陪审团却判农场主无罪。此案在加拿大原住民社区引发强烈反弹，连日来不仅成了媒体关注的热点，也成了议会辩论的内容之一。

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总理贾斯汀·特鲁多星期一在议会辩论阶段发言说：“虽然我不便在这里对判决本身做出评论，但我们需要理解加拿大司法制度中存在的系统性问题。我们必须重视，并有责任对它作出改革”。

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事件的大致经过是，2016年8月9日，原住民克里人男青年科尔顿·布谢（Colten Boushie）和另外四名年轻人开车来到萨斯卡通以西约一小时车程的一个农场。农场主是吉拉德·斯坦利（Gerald Stanley），他认为这些年轻人是想偷走他的SUV汽车。双方发生争执后，斯坦利开枪击中布谢的头部，致其死亡。但斯坦利在法庭上说，他只是想开枪吓跑这些年轻人，并没有想打死他，是枪走火误杀了布谢。

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检控方不接受这个说法，认为枪支没有问题，因此仍然指控其犯有二级谋杀罪。

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审判结束时，由五男七女组成的陪审团面临三种选择：判处斯坦利犯有二级谋杀罪、判处他较轻的杀人罪，或判决其无罪。每种裁决都有证据支持。结果最后在上星期五做出了无罪的裁决。

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加拿大的法律又禁止陪审员与媒体和公众讨论裁决过程。这点与美国不同，美国允许陪审员在作出判决后自由地向媒体发表言论。所以加拿大的公众不知道陪审团为什么最后决定判斯坦利无罪。

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这一判决成了导火索，引发了加拿原住民社区的普遍绝望和愤怒。他们在周末举行了一系列抗议活动。抗议的内容已经不仅是判决公平与否，更涉及到陪审团的构成中没有原住民成员。

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在加拿大，政府官员很少对司法裁决发表看法，因为那会被人批评干涉司法公正。但此次加拿大总理和联邦司法部长都发表了意见。司法部长乔迪·威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）说：“作为一个国家，我们可以而且必须做得更好”。

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星期一，布谢的母亲、叔叔和表姐飞到渥太华，与原住民服务部长和政府与原住民关系部长见面。他的表姐捷德·图图瑟斯说：“这仅仅是对话和呼吁行动的开始。我们对司法系统没有多少， 甚至完全没有信任，我们就是来谈这件事的”。

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她说：“有人认为我们在这件事上做不了什么，但嫌犯的辩护律师确实介入了陪审团成员的选择，这是我们所关心的大问题，它导致了原住民在法律系统中被忽视”。

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布谢的叔叔则说：“我们来是想告诉加拿大政府，他们对待原住民的方式是不对的。我们呼吁和解并愿意与政府一起改变现在的法律”。

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加拿大全国发行的《环球邮报》在星期二发表社论，题为“以公正的名义修订我们的陪审团制度”。社论中说明原住民社区的愤怒是有理由的， 联邦政府需要就此做出有意义的回应， 才能从这一痛苦的教训中获益。

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此案件迅速发酵还有多方面的原因，如前不久刚有报道披露，在联邦和省级监狱中关押的原住民犯人比例很高。原住民人口在萨斯喀彻温省占16％，在审判举行的巴特福德周围甚至多达四分之一。但此案的陪审团中却没有原住民。

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其实在2013年，就有一位安大略省的退休法官Frank Iacobucci提到了陪审团中原住民代表性不足的情况，并建议渥太华考虑修订陪审团的选择方式， 尽量避免和结束陪审团全是清一色白人的现状。

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加拿大民众也纷纷在媒体上表达对此事的看法。

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温哥华的加斯·埃文斯在给《环球邮报》的评论中说：刑事审判的目的是要确认犯罪行为的每个基本要素能够有事实证明，而不是合理怀疑。在斯坦利案件中，陪审团争论了15个小时，然后一致决定不判他罪。因为检控方没有提供超出合理怀疑的有力证据。这就是加拿大刑事司法法律体系。它的目的是确保没有无辜的人被定罪。我同情受害者的家人，并理解他们很难接受判决，但他们必须尝试了解发生在这里的事情：陪审团是根据证据来作出判决的。

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新斯科舍省的布赖恩·凯西写道：我们已经有了一个确定陪审团是否有偏见的强大机制。评审团成员的身份也是公开的信息。当我们通过抗议将审判的结果政治化时，就会让被指控者怀疑陪审团是根据证据还是他的族裔身份来作出裁决。现在的根本问题是陪审团中缺少原住民。这是迫切需要改革的地方。

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