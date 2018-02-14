Sears 退休人员诉求法庭，索取缺失养老基金

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西尔斯加拿大公司 Sears Canada 的退休人员正在诉求法庭，以追回公司关门后短缺的近3亿加元养老基金。

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加拿大广播公司报道说，西尔斯加拿大公司的退休人员将要求安大略省高级法院 （Ontario Superior Court ）任命一名受托人，审核公司在倒闭前向股东们派发的巨额红利，其中最大的一位受益人是美国对冲基金ESL Investments 的首席执行官 Eddie Lampert。

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代表西尔斯退休人员的律师向法庭提交的文件显示，所涉及的红利是在 2005-2013 年间派发的，总额为 29.34 亿加元。

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法庭文件说，这些钱来自于西尔斯加拿大出售的资产，比如黄金地段的地产。

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文件称，“尽管公司的财务状况持续恶化，但 Sears Canada 的董事会仍然批准向股东们支付了这些红利”。

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由于经营亏损，西尔斯加拿大公司已经于今年 1 月彻底关门。

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（RCI with CBC）

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