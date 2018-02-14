加拿大政府将在 2 月27日公布下一财政年度预算

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加拿大自由党政府将在2月27日公布下一个财政年度的预算。

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加拿大广播公司报道说，2月27日下午，财政部长比尔·莫诺 （Bill Morneau） 将在众议院提交政府的财政预算，尽管乌云笼罩着加拿大的贸易领域， 但财长仍然表示乐观。

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莫诺说，过去几年来，加拿大中产阶级的情况确实有所改善，失业率降到40年来最低，消费者的信心更强，但我们还有更多的工作要做。

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本周五（2月16日），财政部长莫诺将在多伦多与加拿大的一些资深经济学家举行圆桌会议，通常会包括来自银行、研究智库和贸易协会的十几位专家。

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不管财政状况如何，经济学家们普遍认为政府应谨慎行事，确保能够应对北美自由贸易协定的重新谈判和美国削减企业税会带来的影响。

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在加拿大政府公布财政预算的同一周，北美自由贸易协定 NAFTA的第7轮重谈也在墨西哥城启动。

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（RCI with CBC）

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