IEA：今年全球石油供应激增，可能超过需求增长

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国际能源署 International Energy Agency （IEA）本周二 （2月13日）表示，由美国牵头，全球的石油产出在增加，有可能会超过今年对石油需求的增长。

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需求增，产量也在增

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在国际货币基金组织上调了对今年和明年全球经济增长的估计后，总部设在巴黎的 IEA也上调了对石油需求的预测，把 2018 年的石油需求增长预测为每天140万桶，高于之前预测的130万桶。

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国际能源署在其月度市场报告中称，2017年的石油需求是以每天160万桶的速度增长的。

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然而，石油的产量也在快速增加，特别是美国，因此产量的增长有可能超过需求的回升，从而再度推高全球的石油库存。

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美国将成为最大产油国

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国际能源署表示，由于成本大幅降低，美国的石油生产商们正享受着第二波产量大增。

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能源署的报告说，去年，在截至到11月的短短3个月里，（美国）的原油产量每天大增了84.6万桶，其产量将可能很快超过沙特阿拉伯和俄罗斯，到今年年底，成为全球第一大石油生产国。

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根据美国能源信息署 U.S. Energy Information Administration的估计，今年底，美国的原油产量可能会达到每天1100万桶。

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星期二，美国基准轻质低硫原油价格下跌了49美分，为每桶58.80美元。

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供应限制协议

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与此同时，石油输出国组织The Organization of the Petroleum Exporting Countries （OPEC）、俄罗斯等其他石油出口国都同意，在2018年连续第二年维持对原油供应的联合限制，目的是消耗库存、支持油价。

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国际能源署称，全球最富裕国家的石油库存去年12月份减少了5560万桶，总库存为28.51亿桶，这是自2011年2月以来的最大跌幅。

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能源署说，随着库存大幅缩水，限制产量的协议本来可以接近尾声，然而，实际情况并非如此，油价的上涨已经停止并且逆转，根据目前的供应/需求情况，今年年初出现的石油库存的下降也可能停止。

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能源署说，OPEC组织以外国家的石油产量在今年1月份下降了17.5万桶，为每天5860万桶，但今年1月的原油产量仍比去年1月上涨130万桶，主要原因是美国的产量同比增加了130万桶。

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1月份 OPEC 的产量基本稳定在3,216万桶/天，部分原因是委内瑞拉的经济危机使该国大部分石油产能瘫痪。

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国际能源署估计，2018年，市场对 OPEC原油的需求量将平均为 3230 万桶/天。

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国际能源署同时表示，尽管美国的产量在增加，但由于全球经济增长强劲，加上一些有可能出现的意外扰乱石油供应，油价有可能得到维持。

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能源署的报告说，如果是这样的话，大多数石油生产商都会感到很高兴，但如果今年的情况不是这样，那“历史”则可能重演。

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（RCI with CBC, Reuters）

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