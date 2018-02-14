最新研究：为什么进食快会加快体重增加

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许多减肥的人都被告诫，吃饭慢一点，有利于减肥。

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最新的一项日本医学研究对此给出了更多科学依据，这一研究观察了6万名二型糖尿病患者的进食习惯和体重增加间的关系。

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信号“我已经吃饱了”

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许多专家认为，进食速度快，使人没有足够的时间让“我已经吃饱了”这一信号传达给大脑，由此导致进食过多。

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日本九州大学医学研究院的福田治久（ Haruhisa Fukuda）和由美·赫斯特（Yumi Hurst ）的这一研究发表在本周出版的英国医学杂志（BEJ Open）上，该研究还发现饭后少吃零食，在睡前两小时不进食有助减肥，但不吃早餐无助于减肥。

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6万名研究参与者被问询他们的饮食和睡眠习惯，以及是否饮酒和吸烟，在六年期间，他们定期被测试体重和腰围，验血，验尿，和肝功能检查。

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参与者被问询进食是否“慢，快，正常速度”，结果显示，正常速度进食的人肥胖比率比进食快的人低39%，进食慢的人肥胖率更低。

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该研究的不足之处

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这一研究是观察性的，也就是说这一研究不提供起因和结果，此外该研究也没有关于进食的卡路里和参与者的运动量数据。

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加拿大医学教授莉亚·卡希尔表示这一研究会让不少人受益，因为相对于人们无法或很难控制的许多其它患病因素，进食速度是人们可以自己掌控的。

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