加拿大航空公司有关随行精神安慰动物的规定

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近几个星期，动物在机场被拒绝以随行精神安慰动物的理由登机成为多家媒体的热点新闻。美联航上个月拒绝让一位旅客随行的孔雀作为精神安慰动物登机。上星期，一名弗罗里达妇女随行的精神安慰动物，一只小仓鼠也不被允许登机，结果小仓鼠被强迫放入马桶冲走，

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加拿大乘客权益活动人士卢卡斯（Gabor Lukacs）指出，在渲染这些可爱动物的同时，人们应该把焦点集中在需要精神安慰动物随行的残疾人旅客身上，要理解这些随行的动物对需要他们的残疾人旅客来说是必须的旅行伴侣。

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加航只允许狗作为精神安慰动物登机；西捷航空则允许猫，矮种马，猴子，猪等精神安慰动物登机，其它的一些精神安慰动物如要登机，必须以个案处理。那些可能带来健康风险的动物，如啮齿动物和爬行动物则被禁止登机。

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加航和西捷航空公司都要求旅行者出示有关精神健康诊断证书。

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缓冲安全区？

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但对什么动物会带来健康风险的定义并不那么简单，对那些对猫或狗严重过敏的人来说，坐在有随行精神安慰猫或狗的旅客旁边可能会很痛苦，有些甚至有生命危险。对猫严重过敏的加拿大旅客汤姆森说航空公司建议他将医生诊断书提交给航空公司，以便万一有精神安慰猫同机时给他提供一个缓冲安全区。汤姆森此前曾因同机邻座携带的精神安慰猫而出现严重过敏反应，不得不用乘务员提供的抗过敏药救急。

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作假舞弊

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也有不少人对是否会有旅客在精神健康证书上作假表示关注，乘客权益活动人士卢卡斯说提供假证明属于犯罪行为。

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RCI with CBC

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