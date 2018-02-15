冬天路滑摔倒，找谁索赔？

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每年冬天，一场接一场的雪，加上冰雨，使加拿大许多地方的人行道、停车场变成了溜冰场，人们走在上面战战兢兢，要是滑倒了，不但会带来身体上的伤害，还会引出诸多索赔。

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滑倒的风险

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贝雷特·贝尔齐兹（Brett Belchetz）是多伦多市的一位急诊室医生说，滑倒或跌倒，不但可能带来小伤，还可能导致大伤，比如有可能给人造成骨折，这时就得去急诊室就诊，甚至需要住院治疗。

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根据2016年10月份多伦多公共卫生局 （Toronto Public Health ）公布的一个报告，在2006年至2015年期间，多伦多市因冰雪而滑倒去医院看急诊的人多达近3万人次，另外还有2,800人需要住院治疗。

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这一报告称，此类伤害每年给省级卫生保健系统增加近400万加元的开支。

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别怕难看

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贝尔齐兹医生说，要避免滑倒和摔倒，人们穿的鞋非常重要。

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他在星期二（2月13日）接受加拿大广播公司的采访时说，我每次出门，看到有那么多妇女在冰天雪地里还穿着高跟的靴子，男人穿着鞋底平滑的正装鞋，总是让我很惊讶。

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他说，冬季不是讲究好看的时候，这个时候时尚并不是最重要的，需要有一双实用的冬季靴子，鞋底要厚实而且要刻有深深的纹路，防滑。

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贝尔齐兹科医生建议，冬天的时候，要想不滑倒，最好穿一双 “又大又难看的冬季靴”。

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找谁索赔？

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滑倒造成人身伤害，引出的责任保险索赔也不少，加拿大广播公司报道说，在多伦多市，市民在人行道等处滑倒受伤后向市政府索赔，每年使市政府多开支约 670万加元。

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佩斯律师事务所 （Pace Law Firm）的人身伤害律师阿兰·查普尼克（Allan Chapnik）表示，在人行道或停车场摔倒后，有的人会给律师打电话。

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他说，摔倒的人有的是手腕、脚踝受伤，有的是髋部骨折，还有的甚至会有脑震荡，虽然在急诊室、医院接受了护理治疗，但有些人的伤可能会持续很长时间，对经济和生活都带来严重后果。

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查普尼克告诉加拿大广播公司，比如，有的伤会让人不能再继续工作，短的几个星期几个月，长的可以是几年的时间，而且有些人需要理疗康复，这些费用往往得自己掏腰包。

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查普尼克说，若出现了需要索赔的情况，就要看你是在哪里摔倒的。如果是在人行道上，那就得找市政府，如果是在某购物中心的停车场，那就得找购物中心的老板。

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他说，市政府总是会接到责任保险索赔，代表伤者的律师需要证明市政府有 “严重疏忽”的地方。

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比如，如果城市的工作人员没有能把医院前人行道的冰雪清除干净，律师就可能会说，市政府没有做到保护弱势群体。

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要扫自家门前雪

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对于居民来说，属于自己家的地盘，比如车道、家门前的小路、楼梯等，一定要及时扫雪除冰，否则，若是有人（比如邮递员）在你家的地方摔倒，也可以向你的保险公司索赔。

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（RCI with CBC）

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