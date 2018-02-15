俄国指责加拿大使坏引出禁药丑闻

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在加拿大高歌猛进的在平昌奥运会收获奖牌的时候，许多俄国冰雪运动的名将却因为兴奋剂禁药丑闻被禁止参加这次平昌冬奥会；这增加了其他国家运动员赢得奥运奖牌的机会。

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现在俄罗斯官员开始把加拿大作为他们发泄怒气的对象。

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据加拿大广播公司报道，俄国奥林匹克委员会高级官员指责加拿大间谍机关把俄罗斯国家反禁药化验室负责人Grigory Rodchenkov发展成间谍，并让他向世界披露俄国利用国家体制系统性让运动员服用兴奋剂药物、以提高运动成绩夺得更多奥运奖牌的事情。

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在星期二接受俄国记者采访时公开提出这一指责的是俄国越野滑雪协会的主席Yelena Valbe。

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Yelena Valbe说，她认识今年59岁的前俄罗斯反禁药化验室负责人Grigory Rodchenkov医生已经有许多年；近年来Grigory Rodchenkov出现严重的精神健康问题、曾经尝试用刀自杀，这样人的话和证词难以让人相信；特别是Grigory Rodchenkov在加拿大工作时被策反成间谍，并在加拿大接受了间谍培训；世界体育界反违禁药物机构同意让Grigory Rodchenkov担任俄国反禁药实验室的负责人是因为他是为西方国家工作的人

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俄国媒体在报道俄国越野滑雪协会主席Yelena Valbe的上述指责时披露，Grigory Rodchenkov曾经在上个世纪90年代在加拿大卡尔加里市的反禁药化验室工作过一年。

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俄国越野滑雪协会主席Yelena Valbe是俄国抨击Grigory Rodchenkov最严厉的知名人物。Yelena Valbe上个世纪曾经三次获得冬季奥运会滑雪项目金牌。

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俄国越野滑雪项目是服用违禁药物的重灾户。

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4年前俄国索契冬奥会上获得奖牌的不少俄国运动员用于服用兴奋剂禁药而被取消了成绩。

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Grigory Rodchenkov在2015年逃离俄国。他现在美国避难，受到美国当局证人保护项目的保护。

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这不是俄国政府第一次指责Grigory Rodchenkov是为西方国家工作的间谍。去年12月，俄罗斯总统普京在记者招待会上指出，美国情报机关可能在背后操纵媒体曝光俄国动用国家力量鼓励并保护精英运动员服用禁药的事件。

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普京质疑说，Grigory Rodchenkov的话缺乏可信度；他受到美国联邦调查局的控制和保护，谁知道联邦调查局给了他服用了什么药物、让他怎么对媒体说话？Grigory Rodchenkov的证据是他的日记，可谁能相信他日记里讲的是实话？他自己都承认他是为了钱。

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俄国司法机关不但对Grigory Rodchenkov提出贩运违禁药物的犯罪指控，而且发出了追捕令，并向美国方面提出了引渡要求。

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RCI with Jonathon Gatehouse/CBC

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