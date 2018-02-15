加拿大政府给伤退老兵增加拨款

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特鲁多自由党政府上台前曾承诺要改善伤残退伍军人的待遇，但上台后两年多来却因迟迟没有落实其承诺而受到来自多方面的抨击。

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据加拿大广播公司报道，自由党政府现在决定拨款6.22亿加元给捉襟见肘的加拿大军队长期伤残福利金项目。

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5年前，加拿大伤残退伍军人曾经把当时的保守党政府告上法庭，指责联邦政府削减给他们的伤残福利金。哈珀的保守党政府在2013年与伤残退伍军人达成和解协议，为7500名伤残退伍军人支付8.87亿加元的赔偿金，以补偿他们在过去35年期间被削减的伤残福利金。

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这次特鲁多自由党政府拨出的6亿多加元不是为了对伤残退伍军人提供赔偿，而是为了给面临赤字的加拿大军方伤残军人福利金项目注资、以保持其正常运作。

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过去几年提出领取伤残福利金要求的加拿大退伍军人数量明显上升。

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加拿大退伍军人协会和加拿大联邦议会反对党都指责特鲁多政府没有兑现其2015年大选期间对退伍军人许下的竞选承诺。

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RCI with Murray Brewster/CBC News

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