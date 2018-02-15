“情人节”大礼: 加拿大移民部大幅缩短夫妻团聚申请时间

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加拿大移民部部长艾哈迈德.侯赛因（Ahmed Hussen）选择在“情人节”公开政府加速夫妻团聚申请的最新进展。

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他说，选择在“情人节”宣布这项进展，是希望大家理解，每一个移民政策背后都对真实的人带来的影响。

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2016年12月，前移民部长麦卡伦（John McCallum）宣布将加速处理积压的夫妻团聚移民申请。

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侯赛因表示，目前的情况是，80%的案例中，夫妻团聚只需要等待一年，比之前的两年加快了一倍。而且，此前积压的大量申请 ，也得到了处理。

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根据CBC报道，夫妻团聚积压案件从此前的75000件，降低到了15000件，降幅明显。

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侯赛因表示，重视家庭是加拿大的价值观。我们希望保证，夫妻不会因为移民加拿大而要经过漫长的等待才能团聚。我们会一直把夫妻团聚作为移民系统中非常重要的一部分。

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但是，记者也注意到，审批速度对于不同国家申请者还是有很大的不同。比如巴勒斯坦等中东国家的审批要漫长得多。

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