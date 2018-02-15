加拿大专家争论总理和司法部长在布谢案裁决上表态是否合适

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连日来，原住民男青年被农场主开枪打死的无罪判决在加拿大不断发酵，已经远远超出了裁决本身：多个城市出现抗议活动; 加拿大总理和司法部长、安全部长在渥太华会见家属；有人认为此案是原住民权利被忽视数百年后的爆发；也有专家开始讨论是否应该对陪审团的规定作出改革。

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加拿大的政府官员很少就某一案件的裁决表达看法，因为那通常会被认为是干涉司法公正。而在上星期五陪审团对击毙原住民青年布谢的嫌疑人斯坦利做出无罪裁决之后， 总理贾斯汀特鲁多和司法部长乔迪·威尔逊 – 雷博尔德都在社交媒体推特上对此裁决表达了关注。

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特鲁多的推文中写道：“我难以想象今晚布谢一家将感受怎样的悲哀和痛苦， 这里仅送去我的关爱”。

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而加拿大司法部长在此后的跟贴中则说：“感谢特鲁多总理。我今晚也在惦念布谢一家人。我真的能感受到你们的痛苦，能听到你们的声音。作为一个国家，我们能够而且也必须做得更好。我会尽力每天努力工作以确保所有加拿大人受到公正对待”。

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他们的做法引起法律界的关注。很多人随后批评总理和司法部长这样表态不合适。但也有一些人对此表示支持。

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加拿大广播公司网站“观点”专栏的编辑就此采访了两位专家，他们分别代表了反对和支持的两种看法。一位是多伦多律师肖恩·罗比考德（Sean Robichaud）， 另一位是温哥华自由党律师曼卓特·哈伦（Manjot Hallen）。

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多伦多律师肖恩•罗比考德是刑事辩护律师，安大略省律师协会认证的刑事诉讼专家。他说，每当看到政治人物或当选官员直接或间接地挑战或干涉司法判决时，总会令人感到惊讶。尤其是陪审团做出的决定，它与法官不同，因为陪审团的成员作为公民，要发誓公正地平衡证据，不带偏见地作出裁决。

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肖恩说， 此次总理和司法部长的推文也是非常不恰当的。作为执政官员公开评论完全合法的裁决就不合适了。“也有加拿大人赞赏政客的这种表态。但有更多的人和我一样根本不能接受这种做法。尤其是司法部长提到了判决公正的问题，包括死者以及此案的司法程序结果。我从这里看到的只是他们试图避免可能受到的批评”。

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肖恩·罗比考德认为：这次法律界人士对司法部长的批评更多，因为她处的位置和所说的话。“司法部长的角色非常特殊，她作为司法官员的作用应该大过作为一名政治家。她有义务确保所有加拿大人的权利，确保法律得到遵守。她也可以有政治倾向，但最重要的是，要尽一切力量维护社会对司法正义的信任。这也是最令人不安的，政客的评论可能对我们的民主机构生存所依赖的信任造成腐蚀性和不可逆转的影响”。

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罗比考德律师还说：发推特表态这种做法可能会很危险，因为它无法应对语境中可能发生的变化，读者也会作出较快的反应，这会给以后的深度审视带来不利影响。政治家们应该尽一切可能尊重常规约定，不要对案件发表评论，尤其是不要表现出他们的态度。

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政府完全可以通过上诉等办法更好地解决这个问题，而不是蹦出一个会破坏整个司法系统的方式。它会让人们觉得，你们有权利就可以让“司法制度不起作用”。这等于是政治家们以蛊惑人心和民粹主义的呼吁来替代司法机构的角色。

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肖恩还预计，此案已经无可挽回地受到政治干扰，将导致今后陪审团判决会很容易受到偏见的质疑。即使此案能够重审，布谢的家人也可能会用这些词语来阻止司法公正。这就将使整个司法系统面临一种讽刺性的悲剧局面。

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而来自不列颠·哥伦比亚省(BC省)的曼卓特·哈伦律师则赞成总理和司法部长发推特的做法。 他是温哥华一家律师事务所的创始合伙人，同时兼任联邦自由党卑诗省主席。

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哈伦律师不认为总理和司法部长在社交媒体上发的两条推特有多大作用， 他说总理在最初的回应后不久就向媒体发表了谈话并提出了问题。

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他说，对特鲁多和威尔逊-雷伯尔德的批评并不能代表整个法律界。事实上，法律界一直支持政府寻求改善司法管理方式的努力。更多的批评来自保守派。他们只以此作为攻击政府的理由，却不能提出解决方案的建议。

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哈伦律师认为：推文也不会影响上诉法院的分析。它只是那么简单的两句话， 并未评论这起案件的具体情况，而是就司法系统中潜在的偏见问题展开讨论。再看看媒体对此事件的大量报道和讨论，推文就更不是什么重要因素了。

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哈伦认为总理和司法部长发推文没有什么不合适的。他们并没有质疑陪审团的裁决和/或调查结果。只是表达了对这一进程的关切，并促成我们开始讨论拖延得太久的有关司法制度改革的问题。

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哈伦说， 总理和司法部长在推特中表达了对布谢一家的同情，也表达了许多加拿大人的感受， 就是：我们的司法制度可以而且必须做得更好。说明司法部长正在寻求改进我们的法律制度，更好地保护所有加拿大人的权利，不论种族，性别或性取向如何。收听

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