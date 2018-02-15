米歇尔·奥巴马到温哥华讲演

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美国前第一夫人米歇尔·奥巴马本周三（2月14日）在加拿大温哥华市举办了两场讲演，有数千人到场聆听。

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加拿大广播公司报道说，这个活动由大温哥华贸易委员会 （Greater Vancouver Board of Trade）举办，米歇尔的演讲重点是鼓励年轻专业人士积极投入社会，以及女性如何成为新一代领导者。

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报道说，米歇尔·奥巴马原来计划在温哥华举办一次讲演，但由于门票立刻售光，于是又增加了一场，票也很快售光。

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讲演活动是在伊丽莎白女王剧院 （Queen Elizabeth Theatre）举行的，分别在周三中午12点和下午17点举行。

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组织方的安妮·吉尔迪尼 （Anne Giardini）说，米歇尔·奥巴马是妇女和青年的榜样。

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大温贸易委员会曾经于 2014 年在伊丽莎白女王剧院举办过前美国国务卿希拉里·克林顿的讲演，也是票全部售光，当时总共有2,700 多名听众参加。

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（RCI with CBC）

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