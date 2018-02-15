“性侵受害人心理咨询项目”缺乏资金 受益者呼吁政府继续支持

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你不知道需要多长时间才能走出来。在那样恐怖的事情发生之后，你也不知道如何才能战胜恐惧。—— 性侵受害人 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

性侵受害人咨询项目面临关闭危险

加拿大东部省份新斯科舍省的“性侵受害人心理咨询”项目，因为经费缺乏，正面临关闭的危险。

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而这个项目曾经帮助许多性侵受害人走出阴影，现在还有不少人依赖这个项目的帮助。

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新斯科舍省两年前投资了一个“预防性侵以及性教育”项目，投资总数为600万元，包括了性侵犯预防、性教育、和为性侵受害人提供社区心理咨询与帮助等项目。

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该省政府在9个地区设立了“性侵受害人心理咨询服务”，单独这一项目，两年来总开支为250万元。

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但这个项目的投资到今年3月31日到期，因为政府资金短缺，很可能面临关门的困境。

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一份报告指出，在过去两年，这些咨询服务为社团以及个人提供了几百场咨询。

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新斯科舍省的社区服务部谢绝了CBC的采访。但它的部门发言人Bruce Nunn称在声明中表示，这个项目的确有时间性，预计在今年3月底结束。

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他表示，该部门正在就这个项目进行预算评估，目前还没有决定，与性骚扰性侵相关的哪些项目可以继续得到资助。

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受侵害女士呼吁：请保留这个项目

在新斯科舍省的Pictou 郡，一名不愿透露姓名的女性表示，省政府设置的“性侵受害人令她走出最黑暗的日子”。

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这位匿名接受CBC的采访的女子讲述了自己的经历。

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她表示，三年前，在自己的家中，她受到了性侵犯。

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为了给警方留下可信的证据，她经历了三天无法洗澡，焦急等待的日子。

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但是，内心的创伤却远远没有平复。

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过后的几个月时间，她无法和孩子们在后院玩耍，甚至去个杂货店，她都会感到焦虑。

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她极度缺乏安全感，心绪不宁。

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之后，她开始接受附近社区的“性受害人心理咨询服务”，得到专业心理学家的帮助。

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她说，那是她开始好转的转折点。

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她表示，三年过去了，她还会在与内心的焦虑作斗争。但现在，她更担心的是，能够给她帮助的咨询服务将不复存在。

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她甚至表示，没有这类服务，自己可能会死去。

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心理咨询师同样担忧

Margaret Mauger是新斯科舍省Truro市“性侵受害人咨询服务”机构的咨询师。

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她对于省政府可能因为资金原因要关闭这个项目同样非常担心。

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她说：“我现在还无法知道，到2018年4月，一个新的财政年度开始的时候，这个项目的状况如何？我们或许要对接受咨询的患者说，她们要等上两三个月，才能得到服务。”

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Mauger就职的机构已经把收到的社区补助金用于扩大其员工人数，包括全职和兼职的治疗师，以及外勤人员。

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但实际上，机构中很多人都需要贡献出自己的业余时间，做义工，来满足社区不断扩大的需求。

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她介绍说，每天都有不同的患者前来，年龄从14岁到72岁不等。

她表示，今后肯定无法前往各个学校，就性侵犯预防做更多的普及和教育工作了。

到目前为止，“性侵犯受害人咨询服务”机构已经等待了六个月，希望了解省政府对这个项目的预算，但是，到现在还在等待。

上个星期，新斯科舍省性侵犯咨询服务机构的所有人员给省长以及各市议员发出了一封信，呼吁能和他们会面，并希望开设更多性侵受害人创伤应激服务。

另外一位在Pictou从事心理咨询工作的治疗师Shelley Curtis-Thompson表示，她目前已经开始寻求其他的筹款方式，能够为这个小城市找到一笔资金，至少每周有一天，为性侵害受害人提供创伤咨询服务。

她非常希望这个项目可以继续下去。

同时，她也盼望省政府最终允许治疗师提供一对一的私人服务 —— 该省目前还没有批准私人咨询。

她特别指出，像新斯科舍省的一些偏远地区，社区人数很少，人们相互都认识，这令隐私和匿名服务显得更加重要。

RCI with CBC

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