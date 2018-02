多伦多黑人教师业余画作出神入化

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大安大略省皇家博物馆展出了一位黑人画家的作品,这位画家是Gordon Shadrach,他其实是位业余画家。

据加拿大广播公司报道,Gordon Shadrach白天的工作是在多伦多Kew Beach Junior Public School当老师,他教的是小学二年级。

Gordon Shadrach说他很高兴的见到安大略省皇家博物馆展出黑人的艺术作品,这有助于打破黑人缺乏艺术创造力的传统偏见;让黑人孩子看到黑人艺术家的作品对于他们今后的成长会有正面的帮助和促进,而这样的机会在他小时候是没有的。

安大略省皇家博物馆举行的Here We Are Here: Black Canadian Contemporary Art特别艺术展将持续到4月中旬,共展出了9位加拿大黑人艺术家的作品。

RCI with Julia Knope / CBC

