加拿大专科医生的薪酬：魁省医生比安省挣得多

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加拿大魁北克省的专科医生曾经一度比安大略省的同行挣得少，但这早已是过去时。

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根据加拿大广播公司的报道，魁省的专科医生不仅薪酬已经赶超了安省的专科医生，而且今年还会有大幅追加。

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报道说，十年前，也就是 2007年，魁北克省的医生抱怨自己的薪酬比安大略省医生的低，与魁省政府进行谈判，最后达成了协议，省政府同意弥补这一薪酬差距。

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魁北克专科医生比安省的多挣3.6万加元

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根据加拿大卫生信息中心 (Canadian Institute for Health Information) 统计的数据，现在，魁北克省专科医生每人每年的平均收入为 40万3537加元，而安大略省的平均收入为 36万7154加元。

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另外，根据2007年的协议，魁北克政府在对该省的 1万名专科医生补偿薪酬差时没有一次发完，今年3月31日前将再向专科医生支付一笔款项。

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有消息来源告诉加拿大广播电台，这次省政府将对专科医生一次性发放 5 亿加元，但每位医生获得的具体数额将取决于他们的专业。

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根据 2007年的协议，魁北克省的专科医生在 2023 年之前还会有 11.2% 的加薪。

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省政府与反对党

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省政府的医疗保健开支一直大得惊人，对专科医生的巨额追加款项引起争议。

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魁北克省现任卫生部长巴雷特（Gaétan Barrette）曾经参加了2007年协议的谈判，他说，省政府必须遵守这个协议中的条款，只能支付这最后一笔款项，别无选择，因为协议中没有写上任何一方可以重新谈判。

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加拿大广播公司报道说，由于医生的工资太高，安大略省和阿尔伯塔省后来下调了专科医生的薪水，但巴雷特说，2007年谈判时，没人能预见到安省和阿省会大幅下调医生薪水。

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魁北克省反对党 Parti Québécois 的领袖利瑟（Jean-François Lisée）称，专科医生收入不合理。

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他说，即使他们的收入与安大略省医生的收入相同，也是太高了，因为魁北克省的生活成本比安大略省的要低 12%至 15%。

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爱德华王子岛专科医生挣得最多

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加拿大卫生信息中心 (Canadian Institute for Health Information) 统计的数据还显示，加拿大各省中，爱德华王子岛省 PEI 的专科医生收入排第一：人均年收入 44万 9000加元。

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不列颠哥伦比亚省 B.C. 的专科医生的平均年薪为36万7,807加元。

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另外，根据魁北克省公共医疗保险局 RAMQ 的统计，在魁北克省的专科医生中，放射科医生的收入最高：平均年收入为69万7,142加元。

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魁省神经外科医生的平均年收入为 48万0,934加元。

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（RCI with Loreen Pindera/CBC）

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