CBC

皇家骑警男警隐秘Facebook群被指咸湿

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 16 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司报道，加拿大联邦警察皇家骑警一些男性警官最近设立的Facebook群组被一些女性警官指责为违反了联邦警察的行为规范守则。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司记者看到的在这个Facebook群组上张贴的相片中有一张是描绘当年开发新边疆时代的油画，画面是单膝跪地的舞女在给一位身穿皇家骑警制服的警官口交，不过警官手里的帽子挡住了其隐私部位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Artist: Belinda Harrow

有的男警官留言说，这种事应该在安有摄像头的警车后座上干。还有的警官在留言中说，当官的不应该被准许参加这个Facebook群组，因为他们看到群里的聊天内容会进行调查的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个Facebook群组是在去年11月一些皇家骑警女警官设立了自己的Facebook群组之后建立的，只对现役和退休的男性警官开放，需要用自己的警号注册才能被接受为成员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位皇家骑警女警官在接受加拿大广播公司记者采访时说，男性警官完全有权在社交媒体上建立自己的群组，但这个聊天群的建立似乎是为了发泄对女性群体的不满而设立的；世界在与时俱进，但皇家骑警的男人文化仍然停留在野蛮时代。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位女警官要求加拿大广播公司在报道时不要透露她的姓名、以免给她招来麻烦。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卡尔顿大学教授Linda Duxbury认为，改变皇家骑警这样历史久远而且规模庞大的单位文化是困难的，光靠教育远远不够；需要开除一些人、纪律制裁很多人才能改变那里多年来盛行的男性俱乐部文化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Manjula Dufresne/CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Réseau Entraide Solidarité Monde: on (re)sème l'espoir!

RCI | English

NGOs ‘need to do better’ to prevent staff sexual misconduct: Save the Children

RCI | Español

El Mes de la Negritud en las vitrinas de Toronto

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب/راديو كندا الدولي/ RCIالعربية | RCI

بلا حدود للأسبوع المنتهي في 18-02-2019

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志