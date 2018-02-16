皇家骑警男警隐秘Facebook群被指咸湿

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据加拿大广播公司报道，加拿大联邦警察皇家骑警一些男性警官最近设立的Facebook群组被一些女性警官指责为违反了联邦警察的行为规范守则。

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加拿大广播公司记者看到的在这个Facebook群组上张贴的相片中有一张是描绘当年开发新边疆时代的油画，画面是单膝跪地的舞女在给一位身穿皇家骑警制服的警官口交，不过警官手里的帽子挡住了其隐私部位。

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有的男警官留言说，这种事应该在安有摄像头的警车后座上干。还有的警官在留言中说，当官的不应该被准许参加这个Facebook群组，因为他们看到群里的聊天内容会进行调查的。

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这个Facebook群组是在去年11月一些皇家骑警女警官设立了自己的Facebook群组之后建立的，只对现役和退休的男性警官开放，需要用自己的警号注册才能被接受为成员。

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一位皇家骑警女警官在接受加拿大广播公司记者采访时说，男性警官完全有权在社交媒体上建立自己的群组，但这个聊天群的建立似乎是为了发泄对女性群体的不满而设立的；世界在与时俱进，但皇家骑警的男人文化仍然停留在野蛮时代。

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这位女警官要求加拿大广播公司在报道时不要透露她的姓名、以免给她招来麻烦。

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加拿大卡尔顿大学教授Linda Duxbury认为，改变皇家骑警这样历史久远而且规模庞大的单位文化是困难的，光靠教育远远不够；需要开除一些人、纪律制裁很多人才能改变那里多年来盛行的男性俱乐部文化。

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RCI with Manjula Dufresne/CBC

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